"Przeżyliśmy zimną wojnę, razem stawiamy czoła nowym wyzwaniom"

Video: Fakty TVN

Obchody 20. rocznicy wejścia Polski do NATO. "Za ten moment...

- Wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznaczało ostateczne potwierdzenie suwerenności i niepodległości Polski. (...) To za ten moment, można powiedzieć dzisiaj, wielu oddało także i życie - tak mówił prezydent Andrzej Duda o wejściu Polski do NATO. We wtorek 20. rocznica podpisania traktatu.

