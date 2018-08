Wybrani do lotów w kosmos. NASA przedstawi nazwiska





Amerykańska rządowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) przedstawi w piątek listy jej załóg, które będą uczestniczyć w pierwszych doświadczalnych oraz użytkowych lotach komercyjnych statków orbitalnych firm Boeing i SpaceX.

Ostatni prom kosmiczny Atlantis wystartował w swoją ostatnią misję na ISS 8 lipca 2011 roku. Był to 135. lot amerykańskich wahadłowców. NASA zrezygnowała ze swojej floty promów kosmicznych z powodu wysokich kosztów ich utrzymania.

Wraz z definitywnym wycofaniem w 2011 roku ze służby amerykańskich wahadłowców NASA została pozbawiona własnych środków transportowania astronautów i zaopatrzenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Wymiana członków załogi stacji następuje obecnie wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.

Zamiast podjąć własny i kosztowny program budowy nowych pojazdów do współpracy z ISS za tańsze rozwiązanie uznano zwrócenie się do amerykańskich partnerów prywatnych. W 2014 roku ogłoszony wynik przetargu na firmę, która zaprojektuje i stworzy amerykański statek kosmiczny. Konkurs wygrały firmy SpaceX oraz Boeing.

Dzięki temu rozwiązaniu Boeing udostępni NASA swoje załogowe statki Starliner wynoszone w kosmos przez rakiety Atlas. W przypadku SpaceX będą to statki Dragon w wersji załogowej i jego rakiety nośne Falcon-9.

Rakiety Atlas wytwarza spółka United Launch Alliance, której udziałowcami są Boeing i Lockheed.

Statki te nadają się do wielokrotnego użycia, podobnie jak pierwszy stopień rakiety Falcon-9. Starliner czeka dopiero na swój orbitalny debiut, natomiast towarowa wersja Dragona wykonała już kilkanaście lotów zaopatrzeniowych na ISS.

Na stację orbitalną docierają także statki towarowe jednorazowego użytku Cygnus amerykańskiej firmy Orbital ATK, która używa do tych misji własnych rakiet nośnych Antares.



