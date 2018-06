"Macron podkreślił, że nie zamierzał powiedzieć niczego, co miałoby obrazić Włochy"





Premier Włoch Giuseppe Conte spotka się w piątek z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem - poinformowała w oświadczeniu jego kancelaria. Wizyta Włocha w Paryżu do końca nie była pewna. Powodem napięcia była krytyka ze strony francuskich władz pod adresem Włoch za ich decyzję o niewpuszczeniu statku organizacji pozarządowej z ponad 600 migrantami na pokładzie.

"Niech Macron przejdzie od słów do czynów i przyjmie jutro 9 tysięcy migrantów" Wicepremier i... czytaj dalej » W związku z brakiem zgody Włochów na wpuszczenie statku Aquarius prezydent Francji Emmanuel Macron zarzucił nowemu włoskiemu rządowi "cynizm i nieodpowiedzialność" oraz łamanie prawa morskiego.

W środę rano szef dyplomacji Enzo Moavero Milanesi wezwał ambasadora Francji, w zastępstwie którego na rozmowę udała się charge d'affaires placówki w Wiecznym Mieście. MSZ uznał ton wypowiedzi przedstawicieli Francji za niedopuszczalny i psujący wzajemne relacje. Wyrażono nadzieję, że Francja podejmie kroki, by "uzdrowić sytuację", jaka powstała.

Źródła we włoskim rządzie podawały w środę, że premier Conte czeka na oficjalne przeprosiny od władz Francji i od tego uzależnia swą podróż - swoją pierwszą od objęcia urzędu.

Rozmawiali przez telefon

Włochy i Malta nie chcą przyjąć statku z uratowanymi migrantami Malta odmówiła... czytaj dalej » W czwartkowym oświadczeniu kancelaria premiera Włoch przekazała, że Conte i Macron rozmawiali przez telefon.

"Prezydent Macron podkreślił, że nie zamierzał powiedzieć niczego, co miałoby obrazić Włochy i Włochów" - podano w komunikacie.

"Macron and Conte zgodzili się, że w związku ze zbliżającym się szczytem Unii Europejskiej potrzebne jest wspólne przedyskutowanie nowych inicjatyw (dotyczących migracji - red.)" - dodano.

Aquarius płynie do Hiszpanii

W niedzielę włoski szef MSW i wicepremier Matteo Salvini poinformował o zamknięciu włoskich portów dla statku Aquarius z około 600 migrantami na pokładzie. Dodał, że Włochy "zaczynają mówić 'nie' przemytowi migrantów".

W poniedziałek nowy premier Hiszpanii Pedro Sanchez oznajmił, że jego kraj przyjmie migrantów z pokładu Aquariusa, którym nie pozwoliły zejść na ląd nie tylko Włochy, ale i Malta. Statek ma zawinąć do portu w Walencji. Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles zarzuciła władzom Unii Europejskiej niechęć do przyjmowania migrantów. Wkrótce po jej wystąpieniu do władz Malty i Włoch zaapelowała Komisja Europejska, prosząc o zapewnienie opieki migrantom ze statku.

We wtorek dowództwo włoskiej Straży Przybrzeżnej ogłosiło, że jej statek oraz okręt marynarki wojennej zabiorą na swoje pokłady większość ludzi z Aquariusa i przewiozą do Walencji. Załoga Aquariusa zawiadomiła bowiem, że warunki na nim uniemożliwiają samodzielny rejs przez Morze Śródziemne i bezpieczne dotarcie do portu w Walencji, położonego w odległości 1400 kilometrów.

