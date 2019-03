Napad na kasyno w Las Vegas. Złodziej zginął

W hotelowym kasynie w Las Vegas doszło do napadu. Złodziej ranił policjanta, potem został zastrzelony. Jak się okazało, niespełna cztery miesiące wcześniej napadł na to samo kasyno i uciekł z gotówką oraz żetonami do gry. Mężczyzna miał na swoim koncie dwa wyroki za napady na banki w Nevadzie w 1999 i 2008 roku.