Kilka godzin wcześniej przeszedł tajfun. Most runął do zatoki

Zawalił się most nad zatoką. Trwają poszukiwania zaginionych

Video: AP

Zawalił się most nad zatoką. Trwają poszukiwania zaginionych

01.10 | Na zatoką we wschodnim Tajwanie zawalił się wysoki most. Co najmniej 10 osób zostało rannych, w tym sześć poważnie.

»