Liderka demokratów zapowiada postępowanie w sprawie impeachmentu Trumpa





Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi w wygłoszonym we wtorek wieczorem oświadczeniu zapowiedziała postępowanie w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi o podejrzenia, że prezydent USA wywierał naciski na Kijów, by pozyskać informacje mogące zaszkodzić jego politycznemu rywalowi Joe Bidenowi.

Pelosi powiedziała, że postępowanie Trumpa jest sprzeniewierzeniem się konstytucyjnej odpowiedzialności prezydenta. Formalne postępowanie Izby Reprezentantów, które zapowiedziała Pelosi, ma na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia impeachmentu.

Demokratka Nancy Pelosi powiedziała wcześniej we wtorek, że pełniący obowiązki dyrektora amerykańskiego wywiadu Joseph Maguire łamie prawo, ponieważ nie chce udostępnić Kongresowi informacji przekazanych przez pracownika wywiadu, który złożył u swoich przełożonych skargę na prezydenta Donalda Trumpa w związku z rozmową telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim.

Donald Trump miał wywierać naciski na ukraińskiego przywódcę, wstrzymując amerykańskiej pomocy finansowej dla Ukrainy wartej 400 milionów dolarów. Miał tym samym wywierać presję na tamtejsze władze i zmusić je do bardziej aktywnego śledztwa przeciwko synowi byłego wiceprezydenta Joe Bidena.

Joe Biden jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem demokratów w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Nancy Pelosi zapowiedziała śledztwo dotyczące impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa

Spadki na Wall Street

Donald Trump we wtorek ponownie zaprzeczył, że wstrzymuje pomoc dla Kijowa, aby mieć środki nacisku na ukraińskiego prezydenta i oznajmił, że zamroził te fundusze, ponieważ niesprawiedliwe jest to, że tylko USA pomagają Ukrainie, a Europa nie.

Kontrowersje wobec postępowania Trumpa i perspektywa ewentualnego impeachmentu odbiły się we wtorek na nastrojach inwestorów i spowodowały spadki wszystkich indeksów giełdowych na Wall Street.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,53 proc. do 26.807,77 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,84 proc. do 2.966,60 pkt. Nasdaq Comp. spadł o 1,46 proc. do 7.993,63 pkt.