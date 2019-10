"Panie Prezydencie, nie jesteś ponad prawem". Pelosi ostrzega Trumpa

Donald Trump "zostanie pociągnięty do odpowiedzialności" - oznajmiła przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Wcześniej Biały Dom poinformował, że odmawia współpracy przy kongresowym dochodzeniu w sprawie impeachmentu prezydenta.

"Polityczny spektakl", w którym "rząd nie będzie uczestniczył". Biały Dom odmawia Kongresowi Biały Dom odmawia... czytaj dalej » - Panie prezydencie, nie jesteś ponad prawem. Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności - ostrzegła we wtorek wieczorem czasu lokalnego Nancy Pelosi z Partii Demokratycznej. Określiła odmowę współpracy w śledztwie w sprawi impeachmentu jako "zdradę demokracji" i "nielegalną próbę ukrycia faktów".

Pelosi podkreśliła, że działania Trumpa zagrażają bezpieczeństwu narodowemu i stanowią naruszenie konstytucji.

Wcześniej we wtorek w liście do przewodniczącej Izby Reprezentantów Biały Dom poinformował, że "odmawia wszelkiej współpracy w dochodzeniu w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, ponieważ - jak podkreślił - postępowanie to nie ma podstaw prawnych i jest motywowane politycznie".

Odwołać prezydenta

Miał zeznawać przed Kongresem w sprawie Trumpa. Interweniował Departament Stanu Przesłuchanie w... czytaj dalej » Pod koniec września Izba Reprezentantów, w której większość mają demokraci, wszczęła śledztwo, które może doprowadzić do impeachmentu Donalda Trumpa. Sprawa dotyczy podejrzeń, że prezydent wywierał naciski na władze Ukrainy, by zaszkodzić Joe Bidenowi, potencjalnemu rywalowi w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Trump miał wywierać presję na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, domagając się, by władze w Kijowie wznowiły śledztwo w sprawie syna Bidena, który był zatrudniony w ukraińskiej firmie gazowej Burisma Holdings.

W swoim liście Biały Dom podkreślił, że dochodzenie w sprawie ewentualnego impeachmentu Donalda Trumpa jest niezgodne z konstytucją i jest "politycznym spektaklem", w którym "rząd nie będzie uczestniczył".

Biały Dom zapowiedział też, że zablokuje wszystkie ewentualne żądania dotyczące przekazania dokumentów i zeznań świadków.

Źródło: PAP/Reuters Procedura impeachmentu prezydenta USA