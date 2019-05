Największe katastrofy lotnicze w historii

Historia lotnictwa to ciągła nauka na błędach, wyciąganie wniosków z katastrof, poprawianie procedur. Dlatego latanie to jedna z najbezpieczniejszych metod podróżowania. Wypadki zdarzają się rzadko, ale gdy do nich dojdzie, skutki bywają tragiczne. W programie "Epicentrum" TVN24 BiS o największych katastrofach lotniczych.