Były premier zatrzymany. Podejrzenia o wielomilionową korupcję

Malezyjskie służby antykorupcyjne zatrzymały byłego premiera Mohammada Najiba bin Abdula Razaka. Polityk podejrzewany jest o sprzeniewierzenie miliardów dolarów z państwowego funduszu - podał przedstawiciel rządu w Kuala Lumpur.

Najib został zatrzymany w domu - poinformowały dwa źródła, na które powołuje się agencja Reutera. Następnie został zabrany do siedziby Malezyjskiej Komisji Antykorupcyjnej - podała agencja Associated Press, powołując się na współpracownika byłego premiera.



W środę Najib ma mieć postawione zarzuty.



Były premier został aresztowany w ramach śledztwa dotyczącego zniknięcia miliardów dolarów z funduszu państwowego wspierania inwestycji 1MDB, który były szef rządu założył przed prawie dziesięciu laty - powiadomiły Reutera źródła zaznajomione ze sprawą.

Rzecznik Najiba na razie nie wypowiedział się w sprawie zatrzymania. Były premier konsekwentnie zaprzecza, że dochodziło do nieprawidłowości w funduszu 1MDB.



W 2015 roku okazało się, że Najib jest zamieszany w aferę korupcyjną w związku z przekierowaniem na swoje prywatne konta bankowe ok. 681 mln dolarów z funduszu 1MDB, który sam utworzył i na czele którego stał. Premier odpierał oskarżenia, twierdząc, że pieniądze te były darowizną od dynastii Saudów, którą zwrócił.



Mimo to w sprawie domniemanej malwersacji i prania pieniędzy przelanych z 1MDB toczą się śledztwa w kilku krajach, w tym w USA, Szwajcarii i Singapurze.



Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości szacuje, że z funduszu wykradziono 4,5 mld dolarów. Za 1 mld dolarów kupiono m.in. nieruchomości, jachty, biżuterię i dzieła sztuki. Część pieniędzy podobno przeznaczono na sfinansowanie filmu "Wilk z Wall Street" lub na kupno za 27,3 mln dolarów naszyjnika z różowym diamentem dla żony Najiba.



W związku z wszczęciem dochodzenia w sprawie 1MDB Najib nie może opuszczać kraju; ma to zapobiec komplikacjom przy ewentualnej ekstradycji.

Źródło: EPA/FAZRY ISMAIL/PAP Najib Razak zatrzymany

Przegrał wybory

Najib Razak przegrał w maju wybory parlamentarne i zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego partii Zjednoczona Narodowa Organizacja Malajów (UMNO) oraz szefa koalicji Front Narodowy (BN). Nowym premierem został nestor malezyjskiej polityki, dotychczasowy przywódca opozycji Mahathir Mohamad z Sojuszu Nadziei (PH), sojuszu partii centrowych i lewicowych.



Mahathir kierował krajem od 1981 roku do 2003 roku. Pod jego rządami Malezja rozwinęła się gospodarczo, ale kraj kierowany był twardą ręką. Mahathira na stanowisku zastąpił Najib, którego przez lata Mahathir sposobił na swego następcę. Jednak Mahathir zwrócił się przeciw dawnemu protegowanemu po skandalu korupcyjnym z jego udziałem; założył wówczas własną partię i dołączył do opozycyjnej koalicji Sojusz Nadziei.