"Zainspirowani siłą ewolucji". Troje naukowców z chemicznym Noblem

Dwoje Amerykanów i Brytyjczyk wyróżnieni Noblem w dziedzinie chemii. Nagroda przyznana została za badania nad praktycznym wykorzystaniem ewolucji enzymów w produkcji chemicznej i farmakologicznej.

Nobel za "przełomowe odkrycia w fizyce laserów" Amerykanin Arthur... czytaj dalej » Profesor Frances Arnold została wyróżniona za pracę nad ukierunkowaną ewolucją enzymów, za co otrzyma połowę nagrody (0,5 mln dolarów - 1,8 mln zł). "Jej badania są wykorzystywane do produkcji wszystkiego, od biopaliw po farmaceutyki" - wskazała Akademia na Twitterze.

Drugą częścią nagrody podzielą się Georg Smith i Gregory Winter. Pracowali oni nad wykorzystaniem prezentacji bakteriofagowej do produkcji nowych farmaceutyków. "Osiągnięcie to wykorzystuje się do produkcji przeciwciał, które mogą neutralizować toksyny, przeciwdziałać chorobom autoimmunologicznym i zapobiegać rakowi przerzutowemu" - napisali noblowscy jurorzy.

"Rozwiązują problemy ludzkości"

"Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii zostali zainspirowani siłą ewolucji i wykorzystali te same zasady - zmiany genetyczne i selekcję - do opracowania białek, które rozwiązują problemy chemiczne ludzkości" - argumentowali przedstawiciele Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.

Chemia jest trzecią kategorią, za którą nagradzano w tym roku. Wcześniej przyznano wyróżnienia w dziedzinie medycyny i fizyki.