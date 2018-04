Dziennikarze "New York Timesa" i "New Yorkera" otrzymali nagrodę Pulitzera za ujawnienie skandalu z udziałem producenta filmowego Harveya Weinsteina, oskarżanego o molestowanie kobiet . Pulitzera otrzymała także urodzona w Bytomiu autorka sztuk teatralnych Martyna Majok.

Prestiżowe nagrody Pulitzera przyznawane są w USA od 1917 roku za wybitne osiągnięcia m.in. w dziennikarstwie, literaturze, teatrze i muzyce.



W poniedziałek, podczas tegorocznej ceremonii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, troje dziennikarzy "New York Timesa" i "New Yorkera" - Jodi Kantor, Megan Twohey i Ronan Farrow - zostało wyróżnionych za artykuły, w których znalazły się relacje aktorek oskarżających wpływowego wówczas producenta filmowego Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne.



Redakcje "New York Times" i "Washington Post" zostały wspólnie nagrodzone za informowanie o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: EPA/HIROKO MASUIKE/THE NEW YORK TIMES/PAP Jodi Kantor i Megan Twohey wśród laureatek