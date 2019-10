Nobel z medycyny przyznany. "Obiecujące strategie walki z anemią czy nowotworami"

William G. Kaelin Jr, sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii - ogłosił w poniedziałek w Sztokholmie Komitet Noblowski. Ich odkrycie utorowało drogę dla nowych strategii leczenia anemii, nowotworów i innych chorób - wyjaśniono.

Nobel z fizjologii i medycyny 2019 trafił do Brytyjczyka sir Petera J. Ratcliffa i dwóch Amerykanów - Williama G. Kaelina Jr. i Gregga L. Semenzy za zidentyfikowanie molekularnych mechanizmów, które regulują w komórkach aktywność genów w odpowiedzi na zmieniające się stężenie tlenu w otoczeniu - ogłosił w poniedziałek w Sztokholmie Komitet Noblowski.

Droga do "obiecujących strategii walki z anemią i nowotworami"

Wrażliwość komórek na dostępność tlenu jest procesem, który ma istotne znaczenie w rozwoju różnych schorzeń. Odkrycie tegorocznych noblistów "ma fundamentalne znacznie w fizjologii i utorowało drogę dla nowych obiecujących strategii walki z anemią, nowotworami i wieloma innymi chorobami", napisał Komitet Noblowski.

Trzej laureaci podzielą się po równo nagrodą w wysokości 9 mln koron szwedzkich (ok. 830 tys. euro).

William G. Kaelin był sam w domu, gdy zadzwonił telefon z informacją o Nagrodzie Nobla. Laureat z radości wysłał organizatorom swoje selfie. Sir Peter Ratcliffe dowiedział się o tej najważniejszej dla naukowca nagrodzie przy biurku, pisząc wniosek o grant unijny - Synergy Grant. - Termin zgłaszania wniosków o granty obowiązuje wszystkich, bez wyjątku - zażartował.



The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

Odkrycie uhonorowane także Nagrodą Laskera



Wyczuwanie stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian jest jednym z najważniejszych procesów adaptacyjnych, kluczowych dla przeżycia organizmów żywych na Ziemi. Mechanizmy, które za to odpowiadają, biorą udział w rozwoju zarodka, adaptacji do wysiłku fizycznego, do zmian stężenia tlenu na dużych wysokościach, w reakcjach układu odporności, w procesach metabolicznych.



Dlatego odkrycia tegorocznych laureatów Nobla z fizjologii i medycyny - Williama G. Kaelina Jr. (Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School), Petera J. Ratcliffe'a (University of Oxford i Francis Crick Institute), Gregga L. Semenzy (Johns Hopkins University School of Medicine) - zostały już w 2016 r. docenione prestiżową Nagrodą Laskera, tzw. amerykańskim Noblem.





Ubiegłoroczni laureaci medycznego Nobla

W ubiegłym roku noblistami w tej kategorii zostali James P. Allison i Tasuku Honjo. Ich odkrycia przyczyniły się do opracowania leków skutecznych w terapii groźnych nowotworów, na przykład czerniaka, raka płuca.

Tydzień noblowski

W poniedziałek rozpoczął się tydzień, podczas którego poznamy laureatów Nagrody Nobla w sześciu dziedzinach. W tym roku wyjątkowo przyznane zostaną dwa literackie Noble, w tym zaległa nagroda za 2018 rok, nieogłoszona z powodu skandalu obyczajowego, jaki wybuchł w Akademii Szwedzkiej, gdy jej współpracownik najpierw został oskarżony o gwałty, a potem skazany.



W poniedziałek poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, we wtorek dowiemy się, kto otrzyma wyróżnienie z fizyki, a w środę z chemii. W czwartek uwaga świata skierowana będzie na salę Domu Giełdy na Starym Mieście w Sztokholmie, gdzie nazwiska dwóch noblistów w dziedzinie literatury ogłosi nowy sekretarz Akademii Szwedzkiej Mats Malm.



W piątek w Instytucie Nobla w Oslo ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Zgodnie z wolą fundatora to jedyna nagroda jego imienia przyznawana w Norwegii, a nie w Szwecji. Pokojowego Nobla przyznaje pięcioosobowy komitet wybierany przez norweski parlament spośród nominacji zgłoszonych przez m.in. członków parlamentów narodowych. Jak ujawnił na początku marca norweski komitet noblowski, w tym roku napłynęło 301 kandydatur, wskazano 223 osoby oraz 78 organizacji.



W kolejny poniedziałek, 14 października, w Sztokholmie poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. To dodatkowa nagroda, o której nie wspomina w swoim testamencie Nobel. Z tego powodu formalnie nazywana jest Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

