Więzień wziął bibliotekarza jako zakładnika. Nagranie z policyjnej akcji





Dramatyczne chwile z udziałem skazańca i pracownika zakładu karnego. Służby upubliczniły nagranie z akcji odbicia zakładnika przetrzymywanego w bibliotece więziennej.

Do zdarzenia doszło 26 grudnia ubiegłego roku w bibliotece więziennej w mieście Buckeye. Więzień wszedł do biblioteki w zakładzie karnym, wyjął z nogawki prowizoryczne ostre narzędzie, które zrobił w celi i zastraszył nim bibliotekarza. Ten stawił opór i zgodnie z tym, czego uczy się pracowników więzienia, prysnął w napastnika gazem pieprzowym. Wówczas jeszcze nie wiedział, jak ważne okaże się to w kontekście całego zdarzenia.

Przed wejściem do biblioteki zgromadzili się uzbrojeni policjanci i negocjatorzy. Wtedy napastnik zaczął już odczuwać działanie gazu pieprzowego, miał mdłości.

Chwilę później oddział specjalny wrzucił do środka granat hukowy i sprawnie obezwładnił napastnika. Wiezień odsiaduje wyrok 97 lat pozbawienia wolności. Po tym zdarzeniu usłyszy dodatkowe zarzuty.

