Walczyli o każdy centymetr katedry. Nowe nagranie z akcji strażaków

Video: Fakty TVN

Pełen rozmiar katastrofy jeszcze nie jest znany. Co udało...

Korona cierniowa Chrystusa uratowana - to tylko jeden z wielu skarbów katedry, która jest jak otwarta księga chrześcijaństwa i historii sztuki. Walka z ogniem to była też walka o przetrwanie bezcennych przedmiotów, gromadzonych przez setki lat. Co udało się uratować? Co uda się odbudować?

»