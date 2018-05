Policja opublikowała nowe nagrania z zamachu w Las Vegas

Foto: CNN Video: tvn24

Las Vegas zmienione przez atak. "Dziś była absolutna cisza"

03.10 | Młody mężczyzna stał w kolejce 13 godzin, by oddać krew. Powiedział, że nawet przez myśl mu nie przeszło by pójść do domu, bo musi oddać krew dla swojego miasta - relacjonował korespondent "Faktów" TVN z Las Vegas Marcin Wrona. Jak podkreślił miasto, w którym doszło do najtragiczniejszego ataku z użyciem broni palnej w najnowszej historii USA, wygląda już inaczej.

