Ogień i dym rozprzestrzeniały się błyskawicznie, wypełniając duże pomieszczenia pełne ludzi. Kamery monitoringu nagrały to, co działo się podczas niedzielnego pożaru w centrum handlowym w rosyjskim Kemerowie. Według prezydenta Rosji Władimira Putina do śmierci ponad 60 osób doszło w wyniku "kryminalnych zaniedbań".