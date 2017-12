Brytyjskie myśliwce przechwyciły samolot z Theresą May

Video: Reuters TV

Brytyjskie myśliwce przechwyciły samolot z Theresą May

23.12 | Samolot z premier Theresą May został w piątek przechwycony przez dwa myśliwce Typhoon Królewskich Sił Lotniczych (RAF). Były to jednak ćwiczenia. Dziennik "Telegraph" pisze, że ma to związek z zagrożeniem ze strony Rosji.

»