Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM) udostępniło nagrania wideo z amerykańskich myśliwców przechwytujących rosyjskie samoloty nad Bałtykiem.

23 listopada i 13 grudnia amerykańskie myśliwce F-15C przechwyciły dwa rosyjskie wielozadaniowe samoloty bojowe SU-30SM (w kodzie NATO - Flanker-C), lecące w zwartym szyku bojowym w pobliżu wód terytorialnych krajów bałtyckich. Nagranie ujawniono w piątek.

Rosyjskie maszyny zostały przechwycone, gdyż ich piloci nie przekazali kontrolerom ruchu powietrznego wymaganych kodów i planów lotu.



Operacje te zostały częściowo nagrane przez kamery zainstalowane w kokpitach myśliwców F-15C, stacjonujących na co dzień w bazie RAF w Lakenheath w Wielkiej Brytanii - wyjaśnia "Stars and Stripes".

Amerykańskie myśliwce na Litwie

Amerykańskie F-15C przybyły pod koniec sierpnia 2017 roku do litewskiej bazy lotniczej w Szawlach, by zastąpić polskie maszyny F-16 w ramach misji Baltic Air Policing.



Na Litwie zazwyczaj rozmieszczone są cztery natowskie myśliwce w ramach Baltic Air Policing, ale liczbę maszyn zwiększono do siedmiu przed rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad-2017.



Jak tłumaczy "Stars and Stripes" Amerykanie udostępnili nagrania operacji nad Bałtykiem, ponieważ ich dyżur bojowy dobiega końca w przyszłym tygodniu.



Był to piąty dyżur amerykańskich pilotów na Litwie.