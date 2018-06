"Szczyt z Putinem szansą na dalsze wzmocnienie strategicznej komunikacji"





Prezydent Korei Południowej Mun Dze In złoży wizytę w Rosji w dniach 23-25 czerwca na zaproszenie prezydenta tego kraju Władimira Putina - poinformowała kancelaria szefa południowokoreańskiego państwa.

W czasie pierwszej od 1999 roku wizyty prezydenta Korei Południowej w Rosji, przywódcy mają omówić takie sprawy jak denuklearyzacja Korei Północnej i pokój na Półwyspie Koreańskim - poinformował Błękitny Dom.

"Sceny z Wiednia dowodzą, że Putinowi nadal udaje się dzielić Europę" Prezydent Rosji... czytaj dalej » "Spodziewamy się, że szczyt z prezydentem Putinem będzie szansą na dalsze wzmocnienie strategicznej komunikacji i współpracy między oboma krajami, gdy na Półwyspie Koreańskim zostanie wypracowany pokój" - oświadczyła kancelaria prezydenta Korei Płd.

Pod koniec maja, szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow spotkał się w Pjongjangu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem i zaprosił go do złożenia wizyty w Rosji. Zapewnił także, że Moskwa będzie sprzyjać realizacji wspólnej deklaracji liderów Korei Płn. i Korei Płd. z 27 kwietnia.



W deklaracji podpisanej w Panmundżomie przywódcy obu Korei potwierdzili wspólny cel w postaci "całkowitej denuklearyzacji" Półwyspu Koreańskiego. Podczas spotkania Kim miał też zapewnić Muna, że nie będzie już zakłócał jego snu niezapowiedzianymi próbami rakiet balistycznych. W oświadczeniu nie wymieniono jednak konkretnych kroków do likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego. Oczekuje się, że temat ten zdominuje planowane na 12 czerwca spotkanie Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Singapurze.