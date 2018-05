Z jego bojówkami Polacy toczyli zacięte boje. Teraz wygrał wybory

Iracka Niezależna Wysoka Komisja Wyborcza (IEHC) podała wyniki wyborów w prowincjach Kirkuk i Dahuk, dzięki czemu znane są wyniki wyborów w całym Iraku. Podziału mandatów w parlamencie nie ogłoszono, ale wybory miał wygrać sojusz kleryka Muktady as-Sadra z komunistami. Jego bojówki jeszcze dekadę temu toczyły zacięte boje między innymi z polskimi żołnierzami.

As-Sadr jest obecny w irackiej polityce od lat, ale dopiero teraz ma szansę w legalny sposób objąć stery w kraju. Wcześniej próbował to robić między innymi przy pomocy swojej bojówki "Armia Mahdiego", która przez kilka lat w poprzedniej dekadzie prowadziła wojnę z wojskami amerykańskimi i między innymi polskimi.

Najbardziej znanym starciem żołnierzy PKW Irak z Armią Mahdiego była bitwa o ratusz w Karbali w 2004 roku. Polacy wraz z Bułgarami bronili się tam przez ponad dobę przed zmasowanym atakiem fanatycznych bojówkarzy.

Rozkład głosów w wyborach

Stworzenie rządu może być trudne. Mocny wynik koalicji Sadra i komunistów Iracka Niezależna... czytaj dalej » Kolejne próby zbrojnego zdobycia władzy w Iraku zakończyły się jednak niepowodzeniem dla As-Sadra. Od lat działa już jako normalny polityk. Najnowsze pełne wyniki wyborów świadczą o tym, że w końcu osiągnął upragniony cel.

Choć IHEC nie podała oficjalnego podziału mandatów w 329-osobowym parlamencie, to według obliczeń irackich mediów wygląda on następująco: Sairun (koalicja zwolenników Sadra i komunistów) – 54 mandaty, al-Fatah – 47, al-Nasr – 44, Państwo Prawa (lista byłego premiera Malikiego) – 25, Partia Demokratyczna Kurdystanu – 25, Watanija (sunnicka lista byłego premiera Ijada Alawiego) – 22, al-Hikma (szyicka lista związana z rodziną al-Hakimów) – 19, Patriotyczna Unia Kurdystanu – 17, al-Karar (sunnicka lista Osamy al-Nudżajfiego) – 13, inne partie kurdyjskie – 16, inne - 38. Mniejszości – 9.



Wyniki te nie uwzględniają jeszcze między innymi głosów oddanych zagranicą oraz głosów osób wewnętrznie przesiedlonych, głosujących w obozach. IHEC poinformowała, że ostateczne, oficjalne wyniki ogłosi w ciągu 15 dni.

Lista al-Nasr zdobyła mandaty w 15 prowincjach, czyli we wszystkich z wyjątkiem trzech kurdyjskich, choć wygrała tylko w prowincji Niniwa. Zwycięska lista Sairun zdobyła natomiast mandaty w 11 prowincjach szyickich, natomiast al-Fatach w 13, tj. poza 11 szyickimi również w Salahaddin i Niniwie. Kurdowie poza trzema prowincjami tworzącymi Region Kurdystanu, zdobyli miejsca w parlamencie z trzech innych prowincji: Kirkuku, Niniwy oraz Dijali. Ponadto jeden mandat przypadł Kurdom-Fejli z puli mniejszościowej w prowincji Wasit.

Kurdowie głosują na swoich

Odpowiedzieli ogniem na wiwat. Napięcia po wyborach w Iraku Iracka telewizja... czytaj dalej » Najdłużej głosy liczono w prowincjach kurdyjskich. W prowincji Kirkuk, która jest przedmiotem sporu między rządem federalnym Iraku i Regionem Kurdystanu, partie kurdyjskie otrzymały łącznie ponad 49 proc. głosów. Zwyciężczynią w tej prowincji okazała się Patriotyczna Unia Kurdystanu (PUK), która zdobyła 6 spośród 12 przypadających na tę prowincję mandatów.



W prowincji Dakuk, która wchodzi w skład Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, zdecydowanie zwyciężyła Partia Demokratyczna Kurdystanu (KDP), która zdobyła większość z 13 przypadających na ten region mandatów.



Wybory w Kirkuku miały szczególny charakter, gdyż prowincja ta znajdowała się w latach 2014-17 pod kontrolą Kurdów. Jednak 15 października 2017 roku armia iracka wyparła stamtąd kurdyjską Peszmergę i przejęła kontrolę nad Kirkukiem. Usunięto również kurdyjskiego gubernatora. Jego obowiązki pełni obecnie Arab, Rakan Said.

Spory o wynik głosowania

Kirkuk należy do tak zwanych terenów spornych, na których miało zostać przeprowadzone referendum, zgodnie z artykułem 140 konstytucji Iraku. Miało ono przesądzić o tym, czy prowincja ta zostanie przyłączona do Regionu Kurdystanu. Domagają się tego kurdyjscy mieszkańcy Kirkuku, a przeciwni są miejscowi Arabowie i Turkmeni. Konflikt o tę prowincję komplikuje fakt, że znajdują się tam największe, po Basrze, złoża ropy i gazu w Iraku.



"Jedyną drogą do władzy w Iraku jest demokracja" Najwyższy... czytaj dalej » Miejscowa lista arabska zdobyła w Kirkuku dwa mandaty, natomiast lista turkmeńska trzy, a jeden przypadł blokowi al-Nasr, któremu przewodzi premier Hajdar Dżawwad al-Abadi. Żadnego mandatu nie uzyskała lista al-Fatah, stworzona przez szyickie Oddziały Mobilizacji Ludowej (PMU).



Turkmeni oraz lista al-Fatah oprotestowały jednak wyniki, oskarżając PUK o fałszerstwo. Premier Abadi we wtorek wieczorem nakazał ręczne przeliczenie głosów. Ostrzegł, że jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości w działaniu elektronicznego systemu głosowania to ręczne przeliczenie zostanie zarządzone we wszystkich prowincjach. Wcześniej również kurdyjskie partie oskarżały siebie nawzajem o sfałszowanie wyborów.