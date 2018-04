Manafort się skarżył, ale racja po stronie Muellera





Specjalny prokurator Robert Mueller prowadzący śledztwo w sprawie tzw. Russiagate, ma pełne prawo do kontynuowania dochodzenia obejmującego byłego szefa sztabu Donalda Trumpa, Paula Manaforta, co wynika z instrukcji resortu sprawiedliwości - podaje agencja Reutera.

Dokument ministerstwa został ujawniony w poniedziałek wieczorem, choć powstał znacznie wcześniej. Udostępniono go ze względu na pozew sądowy złożony przez Manaforta, w którym kwestionował on uprawnienia prokuratora specjalnego do prowadzenia śledztwa w sprawie postawionych mu zarzutów, w tym takich, które związane są z jego pracą dla poprzednich, prorosyjskich władz Ukrainy.

Mueller zarzuca Manafortowi przestępstwa podatkowe, defraudację i udział w przestępczym spisku, mającym na celu pranie pieniędzy pochodzących z niewiadomego źródła, a także prowadzenia działań na rzecz obcego państwa bez zarejestrowania tego faktu.



Manafort m.in. prowadził kampanię PR, której celem było oczyszczenia w oczach międzynarodowej opinii publicznej byłego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza z zarzutów, że proces o korupcję, wytoczony byłej ukraińskiej premier Julii Tymoszenko w roku 2011 był politycznie motywowany.



Według zespołu Muellera Manafort i jego były zastępca w sztabie wyborczym Trumpa Rick Gates spiskowali, aby ukryć ponad 32 mln dolarów dochodów tego pierwszego przed urzędami skarbowymi.



Instrukcja ministerstwa sprawiedliwości daje Muellerowi pełne prawo, wręcz nakazuje mu wyjaśnienie wszelkich zarzutów związanych z pieniędzmi, jakie Manafort otrzymywał od władz Ukrainy.

Niezadowolony Manafort

Manafort złożył swój wniosek do sądu, by uniemożliwić ludziom prokuratora specjalnego dalsze dochodzenie w jego sprawie, argumentując, że mandat, jaki otrzymał Mueller, nie uprawnia go do śledztwa w sprawach mu zarzucanych.



Śledztwo i mandat Muellera przewiduje badanie ingerencji Rosjan w wybory prezydenckie w 2016 roku oraz domniemanej zmowy między sztabem wyborczym Trumpa a przedstawicielami Kremla, ale też wszelkich kwestii powiązanych lub mogących doprowadzić do wyjaśnienia głównych wątków dochodzenia.



Manafort w sierpniu 2016 roku ustąpił ze stanowiska szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa w związku ze swą działalnością na Ukrainie.