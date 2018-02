Foto: US Department of Energy Video: U.S. Navy / dvidshub.net

Okręt podwodny klasy Ohio USS Pennsylvania w drodze na Hawaje

2.11 | Atomowy okręt podwodny klasy Ohio przenoszący międzykontynentalne pociski nuklearne złożył wizytę na wyspie Guam, wysuniętym najdalej w kierunku Azji terytorium USA. Według CNN ma być to sygnał wysłany potencjalnym przeciwnikom na Pacyfiku. Okręty tego typu przeznaczone są do przenoszenia 24 pocisków balistycznych SLBM typu Trident II D-5 z głowicami termojądrowymi.

