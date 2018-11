Polskie MSZ potępiło atak na chrześcijan w Egipcie. "Haniebna zbrodnia"

Video: Reuters

Dzihadyści zaatakowali Koptów. Zostali ostrzelani przez...

02.11 | Tak zwane Państwo Islamskie (IS) przyznało się do piątkowego ataku na autobus wiozący Koptów w egipskiej miejscowości Al-Minja - poinformowała agencja Amak, organ propagandowy IS. W ataku zginęło siedem osób, a 14 zostało rannych.

