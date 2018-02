MSZ Izraela: mamy nadzieję na uzgodnienie z Polską poprawek do ustawy

"Mamy nadzieję, że w czasie pozostającym do zakończenia deliberacji sądu (Trybunału - red.), uda nam się zgodzić co do zmian i poprawek. Izrael i Polska dzierżą wspólną odpowiedzialność za badania i utrwalanie historii Holokaustu" - napisano w krótkim komunikacie Tel Awiwu.

W ten sposób skomentowano zapowiedzianą kilka godzin wcześniej przez Andrzeja Dudę decyzję o podpisaniu przez niego nowelizacji ustawy o IPN.

Przewiduje ona m.in. kary więzienia za używanie sformułowania "polskie obozy śmierci" w odniesieniu do niemieckich, nazistowskich obozów śmierci i zapowiada pociąganie do odpowiedzialności karnej za przypisywanie narodowi polskiemu dokonywania lub współudziału w zbrodniach hitlerowskich dokonywanych w czasie II wojny światowej.

Po decyzji prezydenta ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, który zajmie się jej analizą.

