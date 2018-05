MSZ: budowa mostu krymskiego to kolejne jawne naruszenie prawa międzynarodowego





Budowa przez Rosję tak zwanego mostu krymskiego, bez zgody Ukrainy i wbrew stanowisku Zgromadzenia Ogólnego ONZ, to kolejne jawne naruszenie zasad prawa międzynarodowego - podkreśla polskie MSZ i wzywa Rosję do powstrzymania się od dalszego "naruszania integralności terytorialnej" Ukrainy.

Most, który prowadzi z rosyjskiego Kraju Krasnodarskiego na Krym, uroczyście otworzył we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin. Szef rosyjskiego państwa przejechał przez most ciężarówką. 19-kilometrowy most kosztował ponad 3,6 mld dolarów i ma na celu - według Moskwy - ograniczenie izolacji Krymu od Rosji.

Źródło: NASA / tvn24 Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim łączy Cieśnina Kerczeńska

Oświadczenie polskiego MSZ

W wydanym w środę oświadczeniu polskie MSZ podkreśliło, że "budowa przez Federację Rosyjską tzw. mostu krymskiego – bez zgody strony ukraińskiej i wbrew stanowisku Zgromadzenia Ogólnego ONZ – to kolejne jawne naruszenie zasad prawa międzynarodowego".

W ocenie resortu "działania Rosji powodują, że osiągnięcie pokojowego rozwiązania, uwzględniającego interesy strony ukraińskiej, staje się coraz trudniejsze do realizacji". "Stoją one również w sprzeczności z wielokrotnymi zapewnieniami przedstawicieli rosyjskiej administracji, że dążą oni do pokojowego rozwiązania konfliktu z Ukrainą" - czytamy w oświadczeniu.



MSZ wezwało też Rosję do powstrzymania się od dalszego naruszania integralności terytorialnej Ukrainy i przypomniało, że społeczność międzynarodowa uznała za bezprawne referendum, w wyniku którego dokonano aneksji Krymu do Rosji.



"Wzywamy stronę rosyjską do powstrzymania się od dalszego naruszania integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 68/262, przyjętą 27 marca 2014 r., społeczność międzynarodowa uznała za bezprawne tzw. 'referendum niepodległościowe' na Krymie, a tym samym wyraziła poparcie dla suwerenności, niezależności oraz integralności terytorialnej Ukrainy w ramach dotychczas uznawanych granic" - czytamy w oświadczeniu.

Bez zgody Ukrainy

Budowę rosyjskiego mostu bez zgody Ukrainy potępiła m.in. Unia Europejska. Most uniemożliwia wpływanie masowców lub kontenerowców na Morze Azowskie, gdzie przez porty w Mariupolu i Berdiańsku eksportowano stal z Ukrainy.



Kontrakt na budowę mostu, nazywanego nieoficjalnie mostem Putina, dostał Strojgazmontaż (SGM), kontrolowany przez zaprzyjaźnionego z Putinem oligarchę Arkadija Rotenberga, jego dawnego partnera sparingowego w judo. Rotenberg jest objęty zachodnimi sankcjami, uniemożliwiającymi wsparcie kapitałowe z Zachodu i zatrudnienie zachodnich podwykonawców.