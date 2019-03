Wielotysięczny protest w Moskwie

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Hit sieci w Rosji. "To autentyczna historia. Powinniśmy...

To nie Romeo i Julia. To Dmitrij i Julia. Love story wprost z Rosji. Bohaterowie to młodzie ludzie, których wspólne zdjęcie, jak się ściskają, podbiło rosyjski internet. A dlaczego? Bo oboje są kurierami, ale... pracują dla konkurencyjnych firm. Co więcej - ona zwróciła na niego uwagę, bo pracował na jej terenie. Zamiast wojny jest jednak pokój - i szansa na coś więcej, bo pracodawcy sfinansowali im wycieczkę do Paryża. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»