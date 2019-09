Przeszli po linie między najwyższymi budynkami w Moskwie. Bili rekord świata

Video: Cam-L Studio/balu / Cam-L Studio/TVN 24 Wrocław

Polacy rekordzistami świata w skokach na linie

7.04 |Przez 12 sekund bezwładnie spadał z blisko kilometrowego klifu w Norwegii. To wystarczyło, by pobić rekord świata w skokach na linie. - 310 metrów swobodnego lotu to coś nie do opisania - mówi skromnie Łukasz Miłuch. Razem z ekipą Dream Jump wniósł na górę Kjerag blisko tonę sprzętu, czyli około 5 kilometrów lin. Ekstremalne doznania ze Skandynawii zapoczątkowały projekt "80 skoków dookoła świata". Skok z rekordzistą oddała także redakcja tvn24.pl.

»