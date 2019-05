Ewakuację z płonącego samolotu na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo mogła opóźnić część pasażerów - podała agencja Interfax na podstawie anonimowego źródła informacji. Na podobne relacje pojawiające się w rosyjskich mediach powoływał się także Andrzej Zaucha, korespondent "Faktów" TVN w Moskwie. - Świadkowie twierdzą, że wielu pasażerów najpierw rzuciło się po walizki - powiedział.

Samolot rosyjskich linii Aerofłot lądował awaryjnie w niedzielę na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przekazał w komunikacie, że zginęło 41 osób z 78 znajdujących się na pokładzie. Wśród ofiar śmiertelnych jest między innymi dwoje dzieci oraz jeden członek załogi.

Według ministerstwa zdrowia Rosji, 19 osobom udzielono pomocy lekarskiej a 5 hospitalizowano. Stan kilku rannych jest ciężki, szczególnie kobiety, która uległa ciężkim poparzeniom.

Oglądaj Wideo: CNN, TVN24 Andrzej Zaucha: części ofiar można było uniknąć

Załoga "robiła wszystko, co możliwe"

Samolot w ogniu. Zginęło 41 osób Komitet Śledczy... czytaj dalej » - Pojawiają się informacje, że być może części ofiar można było uniknąć. Według wszelkich możliwych instrukcji pasażerowie powinni odpiąć pasy po tym, jak samolot się zatrzymał i biec do wyjścia awaryjnego. Z przodu maszyny, gdzie nie było pożaru, pojawiły się nadmuchiwane trapy. Pasażerowie powinni na nie wskoczyć, zjechać na dół i odbiec od płonącego samolotu - relacjonował w TVN24 korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha.

Tymczasem - według różnych doniesień - ewakuacja nie przebiegła tak sprawnie, jak powinna.

- Świadkowie twierdzą, a ta informacja się powtarza, że wielu pasażerów najpierw rzuciło się po walizki - mówił korespondent "Faktów" TVN. - To jest tragedia.

Oglądaj Wideo: TVN24, APTN, Reuters "Niektórzy pasażerowie próbowali ratować dobytek"

Rzecznik Aerofłotu podkreślił, że załoga "robiła wszystko, co możliwe" aby ratować pasażerów, którzy - według oficjalnej wersji - zostali ewakuowani w ciągu 55 sekund.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Katastrofa samolotu na lotnisku Szeremietiewo

Zginęło 41 osób



Załoga samolotu należącego do linii Aerofłot, który miał lecieć z Moskwy do Murmańska, poprosiła o zgodę na lądowanie na lotnisku Szeremietiewo ze względu na "problemy techniczne" krótko po starcie o godzinie 18.02 czasu lokalnego (godzinie 17.02 w Polsce).

Płomienie i krzyki. Dramatyczne nagranie z wnętrza samolotu Po uderzeniu w... czytaj dalej » Z powodu trudnych warunków pogodowych dopiero przy drugiej próbie zdołał wylądować. Podczas twardego lądowania samolot uderzył w pas startowy. Jak powiedział przedstawiciel Aerofłotu, silniki maszyny znajdującej się już na pasie startowym stanęły w płomieniach. Wkrótce ogień ogarnął tylną część samolotu, która została całkowicie zniszczona.

Nie jest jasne, co dokładnie było przyczyną tragedii. Jedna z wersji, którą przedstawiał Zaucha, mówi o piorunie. Miał uderzyć w samolot zaraz po starcie. Przy nieudanej próbie awaryjnego lądowania połamane podwozie mogło przebić zbiorniki z paliwem, co mogło doprowadzić do pożaru w tylnej części samolotu. Aerofłot nie potwierdził tych doniesień.

