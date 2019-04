Zamaskowany mężczyzna, strzały zza ściany. Nagrania z Londonderry





Nasza społeczność zna odpowiedź na pytanie, co stało się ostatniej nocy. Wzywamy ludzi, by zrobili to, co trzeba dla Lyry McKee, dla jej rodziny, dla naszego miasta i pomogli nam zatrzymać to szaleństwo - zaapelowała brytyjska policja prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarki. Funkcjonariusze opublikowali także nagrania, na których widać zamaskowanego strzelca. W nocy z czwartku na piątek w czasie zamieszek w północnoirlandzkim Londonderry od postrzału zginęła 29-letnia Lyra McKee.

Brytyjska policja w piątek opublikowała nagrania z ulicznych kamer, zarejestrowane podczas nocnych zamieszek w północnoirlandzkim Londonderry, w których zginęła dziennikarka Lyra McKee.

Na filmie widać kobietę stojącą na ulicy pomiędzy innymi i robiącą zdjęcia, a następnie postać zamaskowanego mężczyzny, który wychyla się zza ściany i prawdopodobnie otwiera ogień z pistoletu. Napastnik ten został zaznaczony na nagraniu kółkiem. W Irlandii Północnej zginęła dziennikarka. Oto rodzi się "nowa IRA" Londonderry to... czytaj dalej »

Policja wzywa do pomocy

Detektyw Jason Murphy, kierujący śledztwem w sprawie zabójstwa dziennikarki, wezwał mieszkańców dzielnicy Creggan do pomocy w zidentyfikowaniu zabójcy.

- Wiemy, że ludzie z Creggan nie popierają tego, co się stało i stoją razem z nami w oburzeniu i zniesmaczeniu szaleństwem, które ostatniej nocy miało miejsce na ulicach - powiedział. - Zbieramy nagrania z kamer ulicznych, na których widać zdarzenie, by zachęcić wszystkich mających informacje (na jego temat - red.) do skontaktowania się z nami - dodał.

Jason Murphy podkreślił, że już obecnie policja otrzymała wiele sygnałów i amatorskich nagrań dotyczących zamieszek w Londonderry. - Ludzie widzieli strzelca i ludzie widzieli tych, którzy wiedli młode osoby na ulice, ludzie wiedzą, kim oni są - powiedział. - Nasza społeczność zna odpowiedź na pytanie, co stało się ostatniej nocy. Wzywamy ludzi, by zrobili to, co trzeba dla Lyry McKee, dla jej rodziny, dla naszego miasta i pomogli nam zatrzymać to szaleństwo - stwierdził.

Źródło: PAP/EPA / EPA/JESS LOWE Lyra McKee zginęła podczas zamieszek w Londonderry

Konflikt w Irlandii Północnej

W Irlandii Północnej od końca lat 60. XX wieku do 1998 roku trwał konflikt między protestancką większością, chcącą pozostania pod zwierzchnictwem Londynu, a katolicką mniejszością walczącą o zjednoczenie Irlandii. Londonderry - nazywane przez katolików Derry - to jedno z miejsc najmocniej dotkniętych konfliktem.

Czwartkowe zamieszki wybuchły, gdy północnoirlandzka policja weszła na tradycyjnie republikańskie osiedle Creggan w północno-zachodniej części miasta w celu przeprowadzenia przeszukań związanych ze spodziewanymi atakami terrorystycznymi przed rocznicą powstania wielkanocnego z 1916 roku przeciwko rządom Londynu. "Szok i smutek" po zabójstwie dziennikarki. "Zamordowanie Lyry było atakiem na pokój" Komisja... czytaj dalej »

Nagrania z miejsca zdarzenia wskazywały, że w trakcie konfrontacji zamaskowani napastnicy rzucili w stronę funkcjonariuszy kilkadziesiąt koktajli mołotowa. Uprowadzili też dwa samochody policyjne, które podpalili, tworząc barykady ognia.

W pewnym momencie zamaskowany mężczyzna otworzył ogień w stronę policji i około stu gapiów, w tym dziennikarzy, trafiając McKee.

Krótko przed śmiercią kobieta opublikowała na swoim profilu na Twitterze zdjęcie z miejsca zdarzenia, opisując trwające starcia powiązanych z Nową Irlandzką Armią Republikańską (Nowa IRA) republikańskich bojówek z policją jako "zupełne szaleństwo".



Nowa IRA to organizacja, która powstała w 2012 roku w wyniku fuzji kilku grup sprzeciwiających się procesowi pokojowemu na wyspie Irlandia, opartemu na kończącym etniczno-religijny konflikt porozumieniu wielkopiątkowym z 1998 roku. Grupa była w ostatnich latach uznana za winną dwóch morderstw pracowników służby więziennej i szereg pomniejszych ataków.

Chaos wokół brexitu

Sytuacja w Irlandii Północnej jest niestabilna od początku roku, co zbiega się w czasie z rosnącą niepewnością dotyczącą przyszłości procesu pokojowego w wyniku decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. Brexit może doprowadzić np. do powrotu twardej granicy pomiędzy Irlandią Północną a pozostającą we Wspólnocie republiką Irlandii.

