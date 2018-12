Morawiecki w "The Jerusalem Post": Polska jednym z najbardziej przyjaznych miejsc dla Żydów

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla weekendowego magazynu izraelskiego dziennika "The Jerusalem Post" stwierdził, że stosunki między Polską i Izraelem są bardzo dobre, Polska w pełni wspiera izraelską suwerenność, a sytuacja Żydów w Polsce jest lepsza niż w krajach zachodniej Europy.

Morawiecki pojawił się na okładce magazynu z podpisem: "Nasz polski sojusznik".

"W specjalnym wywiadzie dla 'Magazynu', polski premier Mateusz Morawiecki wraca do przeszłości i tłumaczy, dlaczego współczesna Polska jest bastionem bezpieczeństwa dla europejskich Żydów" - zapowiada rozmowę "JP".

Wywiad - jak poinformował ambasador RP w Tel Awiwie Marek Magierowski - ma cztery strony.

Dobry nastrój od rana :-) (pomimo deszczowego Tel Awiwu). Okładka + cztery strony wywiadu z Premierem @MorawieckiM w weekendowym magazynie @Jerusalem_Post.„Nasz polski sojusznik".

"Jestem szczęśliwy, że zdołaliśmy dojść do porozumienia z premierem (Benjaminem - red.) Netanjahu. Wydaliśmy wspólną deklarację, podkreślając, że nasze narody powinny wspierać się w walce z taką narracją (przypisującą Polsce współodpowiedzialność za Holokaust - PAP). Nie tylko dlatego, że jest ona rażąco błędna, ale dlatego, że umniejsza ona odpowiedzialność tych, którzy byli za to odpowiedzialni" - mówił w wywiadzie szef polskiego rządu, odnosząc się do sporu jaki miał miejsce po przyjęciu na początku roku w Polsce ustawy o IPN.

Polska "jednym z najbardziej przyjaznych miejsc dla Żydów"

Premier Morawiecki podkreślił też, że stosunki polsko-izraelskie są bardzo dobre, Żydzi wnoszą istotny wkład w polskie społeczeństwo, a ich sytuacja w Polsce jest lepsza niż tych mieszkających w zdecydowanej większości państw Europy Zachodniej.

Duda spotkał się z Netanjahu. "Relacje z Izraelem układają się bardzo dobrze" Przy okazji... czytaj dalej » "Współczesna Polska jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej przyjaznych miejsc dla Żydów w Europie. Dopiero co raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokazał bardzo niepokojącą tendencję - antysemickie incydenty rosną prawie wszędzie. Jednym z niewielu miejsc, w którym się (to - red.) zmniejsza, jest Polska" - mówił Morawiecki.

"Wszędzie w Europie synagogi są chronione przez mocno uzbrojoną policję lub nawet przez siły zbrojne. W Polsce nie ma takiej potrzeby. My oczywiście potępiamy wszelką nienawiść wobec Żydów i ścigamy ją z pełną siłą, ale jestem szczęśliwy, że mogę powiedzieć, że (takie - red.) incydenty (...) są marginalne i nie reprezentują poglądów naszego narodu" - dodał.

O migracji

Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "The Jerusalem Post" oświadczył, że Polska przyjęła wielu migrantów, którzy ciężko pracują i integrują się dobrze z polską kulturą, ale nie będzie popierać modelu przyjmowania wszystkich, którzy przekroczą granicę.

"To normalna rzecz. Błędu nie było". Czaputowicz o spotkaniu Dudy i Netanjahu Miałem wiele... czytaj dalej » "Przyjmujemy osoby, które chcą wnosić pozytywny wkład do naszego społeczeństwa. Przyjęliśmy wielu migrantów i oni ciężko pracują. Budują tu swoją przyszłość i dobrze integrują się z naszą kulturą. Oni także wnoszą wkład do naszej gospodarki i wspierają szybkie tempo naszego rozwoju" - przekonywał premier Morawiecki.

"Nie możemy popierać modelu niektórych państw - polityki zapraszania niemal każdego, kto przekroczy nasze granice, przyznawania hojnych zasiłków socjalnych i sprzyjania powstawaniu gett, które z powodu braku integracji są pożywką dla radykalizmu. Naszym pierwszym obowiązkiem jest ochrona naszych obywateli" - oświadczył szef polskiego rządu.

Izrael, podobnie jak Polska, jest w grupie państw, które zapowiedziały, że nie podpiszą w przyszłym tygodniu ONZ-owskiego paktu migracyjnego.