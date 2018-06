"Macedonia ma w Europie szereg szczerych przyjaciół, Polska jest jednym z nich"

Polska i Macedonia są sojusznikami w wielu wymiarach, popieramy euroatlantyckie aspiracje Macedonii - mówił premier Mateusz Morawiecki. Premier Zoran Zaew podziękował Polsce za "drogocenne wsparcie" udzielone jego krajowi w kluczowych momentach starań o integrację.

Premier Macedonii Zoran Zaew złożył wizytę w Warszawie, gdzie spotkał się z szefem polskiego rządu. Była to pierwsza wizyta dwustronna na szczeblu premiera w historii stosunków dyplomatycznych Polski i Macedonii, które nawiązano 25 lat temu.

Polska popiera Macedonię w bardzo wielu aspiracjach, staraniach Macedonii również o członkostwo w NATO. Mam nadzieję, że to się zadzieje szybko i będzie wzmacniało wymiar bezpieczeństwa w tej części Europy, na Bałkanach Mateusz Morawiecki

Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Morawiecki pogratulował Zaewowi zakończenia wieloletniego sporu z Grecją o nazwę kraju, co - jak stwierdził - otwiera możliwości integracji Macedonii na przykład z NATO. Morawiecki złożył szefowi macedońskiego rządu gratulacje z okazji wyrażonej przez państwa członkowskie UE zgody na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych do Wspólnoty.



- Polska popiera Macedonię w bardzo wielu aspiracjach, staraniach Macedonii również o członkostwo w NATO. Mam nadzieję, że to się zadzieje szybko i będzie wzmacniało wymiar bezpieczeństwa w tej części Europy, na Bałkanach - mówił Morawiecki.



Szef polskiego rządu relacjonował, że podczas spotkania politycy poruszyli temat współpracy bilateralnej. W tym kontekście wskazał na bezpośrednie połączenie "z bardzo dużym obłożeniem pasażerskim" pomiędzy Warszawą a Skopje. - Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo to pokazuje, jak dobrze rozwijają się nasze relacje handlowe, inwestycyjne czy turystyczne - zauważył.



Innym tematem rozmowy - jak dodał - była współpraca przemysłów obronnych obu krajów. - Jest duże zainteresowanie ze strony Macedonii zakupem Rosomaków czy modernizacją sprzętu artyleryjskiego, czołgów, również w obszarze techniki radarowej - wymieniał. - Polska ma do zaoferowania sprzęt bardzo wysokiej jakości po przystępnych cenach - dodał szef polskiego rządu.

Historyczne porozumienie trzeszczy. Prezydent odmawia złożenia podpisu Prezydent... czytaj dalej » Zwrócił jednocześnie uwagę, że armie obu krajów "blisko współpracują" ze sobą w Afganistanie. - Widać, że już jesteśmy sojusznikami w bardzo wielu wymiarach - oświadczył.

Gospodarka, czyli Trójmorze

Morawiecki poinformował, że podczas spotkania poruszono temat wymiany handlowej i umacniających się relacji gospodarczych, handlowych. Wskazał, że w 2017 r. wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską a Macedonią sięgnął 75 proc. "Wyraźnie wskazuje to na otwarcie zupełnie nowej epoki we współpracy między naszymi państwami" - ocenił.



Podczas rozmowy - jak wskazał Morawiecki - poruszył też temat konieczności rozwijania infrastruktury między krajami Trójmorza. "Wspomniałem panu premierowi o Via Carpatia, o naszym wielkim projekcie infrastrukturalnym w kontekście Trójmorza, w kontekście połączenia Europy Północnej z Południową, co z całą pewnością wesprze wymianę gospodarczą, wymianę handlową, inwestycje w naszym regionie" - mówił.



Zaew poinformował z kolei, że podczas spotkania rozmawiano o rozszerzeniu współpracy w zakresie obrony, kultury, edukacji czy polityki społecznej. Podziękował jednocześnie Polsce za "drogocenne wsparcie" udzielone jego krajowi w kluczowych momentach starań Macedonii o integrację euroatlantycką.

Macedonia do UE

"Warszawa nie chciała walczyć na kolejnym froncie". Światowe media o ustawie o IPN Warszawa ma dość... czytaj dalej » Jak dodał, dobre wiadomości o otwarciu integracji euroatlantyckiej z Macedonią będą "mocnym sygnałem dla krajów regionu, że polityka reform i determinacja w zakresie zamykania kwestii dwustronnych są uznawane i cenione przez UE i NATO". Ocenił, że dzięki temu "pojawi się silna mobilizacja, by stanąć na drodze procesów demokratycznych, które prowadzą do pokojowego i dostatniego świata".



Zaew mówił też, że wraz ze świadomością dotyczącą integracji Macedonii z UE i NATO rośnie liczba zainteresowanych inwestorów zagranicznych, a krajowa gospodarka staje się bardziej zmotywowana do dalszych inwestycji wspieranych przez rząd.



- Informowałem pana premiera Morawieckiego, że władze Republiki Macedonii koncentrują się na poprawie otoczenia biznesowego i warunków pracy, a także na wspieraniu w takim samym stopniu firm krajowych i zagranicznych. I w tym kierunku chcemy pogłębić współpracę gospodarczą z Polską, która przez odnotowany wzrost wymiany handlowej wyznacza pozytywne podstawy - ocenił Zaew.

- Macedonia ma w Europie szereg szczerych przyjaciół, Polska jest jednym z nich - skwitował Zaew.