Była agentka kontrwywiadu oskarżona o szpiegostwo na rzecz Iranu





Foto: FBI | Video: FBI Monica Witt jest oskarżona o przekazanie Iranowi tajnych informacji

Była agentka kontrwywiadu sił powietrznych USA Monica Elfriede Witt, która zbiegła w 2013 roku do Iranu, została w środę oskarżona o przekazanie Teheranowi tajnych informacji dotyczących agentów wywiadu USA - poinformował w środę amerykański resort sprawiedliwości.

Członek zespołu negocjacyjnego do spraw nuklearnych skazany za szpiegostwo Abolrasoul Dorri... czytaj dalej » Witt jest nadal poszukiwana, tak jak czterech Irańskich hakerów, którzy mieli posłużyć się dostarczonymi przez nią informacjami, by zorganizować operacje wymierzone w wywiad USA.



Departament sprawiedliwości poinformował, że hakerzy działali na zlecenie irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.



W związku z tą sprawą USA nałożyły sankcje na dwie irańskie firmy - New Horizon Organization i Net Peygard Samavat Company.



Według Amerykanów Net Peygard za pomocą oprogramowania szpiegowskiego zbierała informacje na temat obecnych i byłych członków amerykańskiej administracji, wojskowych i agentów wywiadu.



Firma New Horizon organizowała konferencje, które miały na celu rekrutowanie agentów spośród uczestników oraz zbieranie informacji wywiadowczych. Witt została zwerbowana przez irański wywiad właśnie podczas konferencji przygotowanej przez New Horizon.