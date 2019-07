Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif ostrzegł Zachód przed "rozpoczęciem konfliktu", podkreślając, że Iran nie dąży do konfrontacji. Nawiązał w ten sposób do pomysłu utworzenia europejskiej misji morskiej, chroniącej statki handlowe w Cieśninie Ormuz.

Zarif podczas wizyty w Nikaragui podkreślił, że Iran nie szuka konfliktu, a piątkowe działania przeciwko brytyjskiemu tankowcowi Stena Impero w cieśninie Ormuz podjął w celu wdrożenia prawa międzynarodowego, a nie w odwecie za przechwycenie irańskiego tankowca Grace 1 dwa tygodnie wcześniej u wybrzeży Gibraltaru.

- Rozpocząć konflikt jest łatwo, zakończenie go może być niemożliwe - powiedział reporterom.

- Ważne jest to, aby wszyscy zdali sobie sprawę i aby Boris Johnson zrozumiał, że Iran nie dąży do konfrontacji - podkreślił Zarif, zwracając się do prawdopodobnie przyszłego premiera Wielkiej Brytanii. - Iran chce mieć normalne stosunki, oparte na wzajemnym szacunku - dodał.

Szef irańskiego MSZ wyjaśniał, że pływający pod brytyjską banderą statek nie przestrzegał przepisów.

- Nie odpowiadał na ostrzeżenia i przeszedł przez niewłaściwy kanał, zagrażając bezpieczeństwu żeglugi i nawigacji w Cieśninie Ormuz, za co jesteśmy odpowiedzialni - powiedział Zarif, nazywając wydarzenia sprzed dwóch tygodni u wybrzeży Gibraltaru "piractwem" i "naruszeniem prawa międzynarodowego" przez władze brytyjskie.

Hunt ostrzega

Utworzenia europejskiej misji morskiej, chroniącej statki handlowe w Cieśninie Ormuz, chce brytyjski minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt.

W poniedziałek oświadczył on, że nowa służba skupiłaby się na ochronie swobody nawigacji w rejonie, przez który transportowane jest 20 procent światowej ropy i 25 procent skroplonego gazu ziemnego.

- Jeśli Iran pozostanie na tej niebezpiecznej ścieżce, to musi zaakceptować, że ceną za to będzie większa obecność zachodniego wojska na wodach wzdłuż jego wybrzeża - mówił Hunt.

Źródło: EPA/HASAN SHIRVANI Tankowiec Stena Impero został przejęty w piątek przez irańską Gwardię Rewolucyjną

Przejęcie Steny Impero

Zarówno tankowiec Stena Impero, jak i jego 23-osobowa załoga przebywają w irańskim porcie w Bandar Abbas. Władze Iranu zapowiadały, że załoga ma pozostać na statku do zakończenia śledztwa. W poniedziałek irańskie media państwowe udostępniły zdjęcia z pokładu,na których widać marynarzy tankowca.



Przejęcie tankowca jest prawdopodobnie odwetem władz w Teheranie za wcześniejszą decyzję Brytyjczyków o zatrzymaniu 4 lipca irańskiego tankowca Grace 1 w pobliżu Gibraltaru w związku z podejrzeniami o próbę naruszenia sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Syrię.

W piątek rano sąd w Gibraltarze podjął decyzję o przedłużeniu tymczasowego zatrzymania irańskiej jednostki na kolejne 30 dni. Zdaniem Teheranu zatrzymanie statku było bezprawne.

Źródło: PAP/Reuters Przejęcie brytyjskiego tankowca