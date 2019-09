"Kontynuowanie jednostronnych zobowiązań jest bez sensu"

Jeśli "Europejczycy powrócą do całkowitego przestrzegania swoich zobowiązań", Iran powróci do pełnego przestrzegania porozumienia nuklearnego - oświadczył w Moskwie szef MSZ Iranu Dżawad Zarif.

Sky News: Londyn może skierować drony bojowe do śledzenia Iranu Z powodu napięć w... czytaj dalej » - Bez sensu jest kontynuowanie jednostronnych zobowiązań wynikających z porozumienia, jeśli nie korzystamy z (płynących z niego) korzyści, tak jak było obiecane przez europejskich partnerów - oświadczył szef irańskiej dyplomacji na konferencji prasowej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.



Przed spotkaniem ministrów rzecznik irańskiego rządu Ali Rabiei podkreślił, że Teheran "zrobi duży krok" do tyłu, jeśli państwa UE nie zaoferują Iranowi nowych warunków do 6 września. Rabiei określił strategię Iranu jako "zobowiązanie za zobowiązanie".



Irański rząd zapowiedział wcześniej, że jeśli sygnatariusze umowy nie zezwolą na eksport irańskiej ropy, Teheran co 60 dni będzie dalej ograniczał wynikające z niej zobowiązania.

"Dwa zasadnicze cele, które Teheran chce osiągnąć" "Jeśli Europa nie... czytaj dalej » W maju 2018 roku prezydent USA Donald Trump, mimo sprzeciwu pozostałych sygnatariuszy, wycofał swój kraj z tego porozumienia i przywrócił antyirańskie sankcje, aby m.in. uniemożliwić Iranowi eksport ropy naftowej i zmusić go do negocjacji w sprawie szerszego porozumienia, obejmującego także irański program rakietowy oraz działania Teheranu w regionie.



Pozostałe mocarstwa, które sygnowały tę umowę, chcą ją utrzymać w mocy. Jest to jednak bardzo trudne, gdyż w wyniku amerykańskich sankcji Teheran wznowił prace nad wzbogacaniem uranu do poziomu 4,5 proc. i zagroził, że rozważa wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. lub wyższego oraz ponowne uruchomienie wirówek, których dezaktywacja była jednym z najważniejszych postanowień umowy nuklearnej.

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny

Manewry na Oceanie Indyjskim

Zarif poinformował też w poniedziałek, że Rosja i Iran planują wspólne ćwiczenia wojskowe na Oceanie Indyjskim. Zapewnił, że nie są one skierowane przeciwko krajom trzecim. - Będziemy przeprowadzać z Rosją ćwiczenia wojskowe na Oceanie Indyjskim. Może inne kraje też będą zainteresowane tym, żeby przyłączyć się do tych ćwiczeń - powiedział Zarif dziennikarzom. Minister zapewnił, że manewry mają pokojowy charakter, a ich celem jest opracowanie metod wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie - podał TASS.

Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu