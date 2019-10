"Historyczny błąd". Szefowa unijnej dyplomacji po zakończonym szczycie

Federica Mogherini skrytykowała nierozpoczęcie przez Unię Europejską rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. To "historyczny błąd" - oceniła w niedzielę szefowa unijnej dyplomacji. Wcześniej identycznego sformułowania użył macedoński premier Zoran Zaew, komentując brak porozumienia przywódców w tej sprawie.

Mogherini ubolewała, że przywódcy państw UE nie zdołali na szczycie w Brukseli dojść do porozumienia pomimo "wyjątkowego postępu osiągniętego przez oba kraje i wbrew rekomendacji Komisji Europejskiej".

Zabrakło jednomyślności

"To więcej niż stracona szansa: to historyczny błąd, który, mam nadzieję, może być naprawiony tak szybko jak to możliwe" - dodała we wpisie na swoim blogu.

Przeważająca większość przywódców krajów UE podczas zakończonego w piątek szczytu w Brukseli opowiedziała się za otwarciem rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią, ale zabrakło jednomyślności. Według agencji AP największym przeciwnikiem rozpoczęcia negocjacji był prezydent Francji Emmanuel Macron. Francuski przywódca podkreślał, że przed pozwoleniem nowym krajom na przystąpienie do Wspólnoty należy poprawić procedury rozszerzeniowe.

W związku z brakiem zgody państw Unii Europejskiej na otwarcie rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną premier tego kraju Zoran Zaew zapowiedział w sobotę, że zaproponuje rozpisanie przedterminowych wyborów. Podkreślił, że jest "rozczarowany i oburzony" unijną decyzją.

"Jestem rozczarowany i oburzony"

- Europa nie spełniła swojej obietnicy. Potraktowano nas bardzo niesprawiedliwie. Jestem rozczarowany i oburzony - powiedział Zaew dziennikarzom w Skopje. Dodał, że brak decyzji o rozpoczęciu negocjacji to "historyczny błąd". - Wywiązaliśmy się ze wszystkich naszych zobowiązań, osiągnęliśmy rezultaty w zakresie reform, załatwiliśmy sprawy z naszymi sąsiadami - kontynuował szef rządu.

- Nie ma czasu do stracenia i dlatego proponuję szybkie zorganizowanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Potrzebujemy waszej [obywateli - red.] opinii - wskazał. Zaew wyraził nadzieję, że data wyborów zostanie uzgodniona w czasie niedzielnego spotkania z prezydentem Stewo Pendarowskim.

Rozpisanie przedterminowych wyborów musi zaakceptować parlament, w którym większość ma koalicja Zaewa. Pomysł wcześniejszych wyborów popiera opozycja - poinformował Reuters.

Źródło: PAP/Reuters Perspektywa rozwoju UE o Bałkany Zachodnie

Spór grecko-macedoński

Starania o przystąpienie Macedonii Północnej do Unii do niedawna blokowała Grecja z powodu sprzeciwu wobec jej dawnej nazwy Macedonia. Ateny uważały, że używanie przez Skopje nazwy Macedonia było zawłaszczaniem historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków i mogło być w przyszłości podstawą ewentualnych roszczeń terytorialnych do greckiej prowincji o tej samej nazwie.

Ateny i Skopje osiągnęły jednak w ubiegłym roku porozumienie w sprawie trwającego prawie trzy dekady sporu. W lutym była jugosłowiańska republika na mocy porozumienia z Prespy oficjalnie zmieniła nazwę z Macedonii na Macedonia Północna.

Źródło: PAP/DPA Bałkany Zachodnie