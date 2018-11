Oblał modelkę kwasem, sąd skrócił jego wyrok. "Wybrałam życie"

Włoski sąd apelacyjny skrócił wyrok dla mężczyzny, który w 2017 roku oblał kwasem modelkę Gessicę Notaro. Jego ofiara i dawna partnerka po ataku jest trwale oszpecona.

Jego obrona argumentowała, że oba zarzuty powinny zostać postawione w ramach jednego procesu, w ten sposób ostateczny wyrok byłby niższy. Sąd apelacyjny w Bolonii przyznał rację adwokatom i zmienił wyrok na 15 lat, pięć miesięcy i 20 dni pozbawienia wolności.



Od czasu ataku 29-letnia dziś Nataro wielokrotnie publicznie poruszała problem przemocy wobec kobiet, której sama doświadczyła.

Ze snu w koszmar

Kobieta poznała Tavaresa w 2014 roku. Pracowała wtedy w Rimini jako treserka lwów morskich. Gdy po trzech latach oświadczyła chłopakowi, że odchodzi, pojawiły się problemy. Porzucony partner zaczął ją prześladować i jej grozić. Nataro zgłosiła to na policję, a Tavers otrzymał zakaz zbliżania się. To nie wystarczyło, aby powstrzymać go od zemsty.



10 stycznia 2017 roku oblał modelkę kwasem. Jej twarz została trwale oszpecona, straciła widzenie w lewym oku.



"Wybrałam życie"

- Chcę, żebyście zobaczyli, co mi zrobił. To nie jest miłość - powiedziała w wywiadzie telewizyjnym kilka miesięcy po ataku. - Gdy kwas wyżarł moją twarz, ja na klęczkach modliłam się do Boga, by zabrał moją urodę, ale oszczędził chociaż mój wzrok - wspominała.



Od tamtego czasu jej popularność wzrosła, a kariera zaczęła się się rozwijać. Dziś jest telewizyjną celebrytką, słynącą z przepaski, która przesłania jej lewe oko.



- Nie jestem tak silna, na jaką wyglądam. Jestem szaloną hipochondryczką. Gdy jednak coś tak strasznego ci się przydarza, musisz wybrać, czy chcesz żyć, czy umrzeć. Ja wybrałam życie - wyznała w niedzielę Nataro.

W wielu wywiadach podkreślała, że nie czuje nienawiści wobec byłego partnera. - Tavers był największą miłością mojego życia, mimo problemów w naszym związku, które wynikały z jego postawy - powiedziała w rozmowie z "Corriere Della Sera. - Kiedy odzyskałam spokój, stałam się silniejsza i postanowiłam o tym zapomnieć - dodała.