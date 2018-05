Lwia atrakcja. Na świecie takich kotów jest tylko 500

Młode lwy w zoo we Frankfurcie

Trójka małych lwów przyszła na świat ponad miesiąc temu we frankfurckim zoo, ale dopiero teraz można podziwiać ich wspólne zabawy. Rodzice kociąt to Kumar i Zarina. Samiec już drugi raz został ojcem. Natomiast Zarina matką została po raz pierwszy. Rodzina to przedstawiciele lwów azjatyckich, których na świecie zostało zaledwie pięćset. Ich ostatnim naturalnym siedliskiem jest park narodowy w zachodnich Indiach.