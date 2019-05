Nagła wizyta w Bagdadzie. Pompeo rozmawiał o "rosnącej aktywności Iranu w regionie"





Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo złożył we wtorek wieczorem niezapowiedzianą wizytę w Bagdadzie, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz Iraku, między innymi premierem i ministrem spraw zagranicznych tego kraju.

Pompeo rozmawiał w Bagdadzie między innymi o obawach USA dotyczących "rosnącej aktywności Iranu w regionie". Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił, że Stany Zjednoczone gotowe są wspierać suwerenność Iraku. USA niepokoją bliskie relacje między Teheranem a Bagdadem, w tym uzależnienie Iraku od irańskich surowców energetycznych.

Źródło: Twitter/@SecPompeo Mike Pompeo w Iraku

Ostrzeżenie

Sekretarz stanu USA przyleciał do Iraku dwa dni po tym, jak doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton poinformował, że Stany Zjednoczone skierowały grupę uderzeniową okrętów wojennych z lotniskowcem "Abraham Lincoln" i eskadrę bombowców na Bliski Wschód jako ostrzeżenie dla Iranu.

Wzrost napięcia

"Wiarygodne zagrożenie ze strony sił" Iranu. Reporter TVN24 na pokładzie lotniskowca USA USA skierowały... czytaj dalej » W ostatnim okresie doszło do zaostrzenia stosunków na linii Waszyngton - Teheran. Administracja prezydenta Donalda Trumpa zaostrza sankcje, dążąc do całkowitej izolacji Iranu i pozbawienia go dochodów z eksportu ropy. Niedawno uznała Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną.



Pompeo, który na początku tygodnia wziął udział w fińskim Rovaniemi w spotkaniu ministrów państw Rady Arktycznej, we wtorek miał złożyć długo oczekiwaną wizytę w Berlinie. Strona amerykańska odwołała jednak przylot sekretarza stanu do stolicy Niemiec ze względu na "pilne sprawy na arenie międzynarodowej". Zapewniła jednocześnie, że zmiana planów nie wiąże się z relacjami między Waszyngtonem a Berlinem.



Agencja dpa podkreśla jednak, że od czasu objęcia urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa te relacje są wyjątkowo napięte. Administracja Trumpa ostro krytykuje rząd kanclerz Angeli Merkel między innymi za niewystarczające wydatki na obronność i budowę niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2.