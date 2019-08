Pompeo grozi sankcjami za pomoc tankowcowi. "Uniemożliwimy dostarczenie ropy do Syrii"

Stany Zjednoczone podejmą wszelkie możliwe działania, aby uniemożliwić irańskiemu tankowcowi dostarczenie ropy do Syrii, co stanowi naruszenie amerykańskich sankcji - zapowiedział we wtorek sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

- Wyraziliśmy się jasno w sprawie tego statku. Ktokolwiek go dotknie, wesprze, pozwoli wpłynąć do doku, ryzykuje otrzymaniem sankcji od Stanów Zjednoczonych – powiedział Mike Pompeo.

- Jeśli ten statek ponownie skieruje się do Syrii, podejmiemy wszelkie możliwe działania zgodne z tymi sankcjami, aby zapobiec dostarczeniu ropy do tego kraju - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji w rozmowie z dziennikarzami w siedzibie ONZ.

USA zakazują pomocy tankowcowi Grace 1

Reuters: USA wysłały ostrzeżenie do wszystkich portów Morza Śródziemnego w sprawie tankowca Władze Grecji, a... czytaj dalej » W poniedziałek urzędnik amerykańskiego Departamentu Stanu poinformował anonimowo, że USA przekazały Grecji i innym państwom śródziemnomorskim "zdecydowane stanowisko" w sprawie irańskiego tankowca.

Wyjaśnił, że jakakolwiek próba udzielenia pomocy tankowcowi "będzie uważana za udzielanie pomocy materialnej organizacji uznawanej przez USA za terrorystyczną, co będzie miało konsekwencje w dziedzinie imigracji i być może kryminalne".

Grecja nie otrzymała od irańskiego tankowca Grace 1 żadnej prośby o zakotwiczenie w jakimkolwiek porcie w tym kraju - poinformował we wtorek grecki minister żeglugi handlowej Ioannis Plakiotakis. Statek opuścił Gibraltar w niedzielę po półtoramiesięcznym areszcie.

Wcześniej władze Gibraltaru odrzuciły wniosek USA o skonfiskowanie irańskiego tankowca i przewożonej nim ropy. Jak wyjaśniły, w świetle prawa Unii Europejskiej nie ma ku temu podstaw.

Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP Zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1

Przewożący ropę o wartości 130 mln dolarów tankowiec Grace 1 zatrzymała 4 lipca w pobliżu Gibraltaru brytyjska piechota morska w związku z podejrzeniem, że zamierza on dostarczyć ładunek irańskiej ropy do Syrii, co byłoby złamaniem unijnych sankcji nałożonych na tamtejszy reżim.

W trakcie postoju w Gibraltarze banderę statku zmieniono z panamskiej na irańską, nadając mu jednocześnie nową nazwę Adrian Darya-1.

19 lipca - czyli w dwa tygodnie po zatrzymaniu Grace 1 - irańscy strażnicy rewolucji wtargnęli w Zatoce Perskiej na pokład noszącego brytyjską banderę tankowca Stena Impero i odprowadzili go do portu w Iranie.

Źródło: Stena Bulk Iran przekazała, że zajął brytyjski tankowiec Stena Impero. Wcześniej Teheran zapowiadał odwet za zatrzymanie tankowca Grace 1 przy Gibraltarze