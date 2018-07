"Szczere, pełne szacunku i serdeczne". Pompeo z nowym prezydentem Meksyku

Video: Przemysław Kaleta / Fakty po południu

Jest porównywany to Trumpa, zapowiada "rząd ludzi". Kim jest...

Meksyk ma nowego prezydenta - do pałacu się nie przeprowadzi, a samolot sprzeda. Andrés Manuel López Obrador przekonał ponad połowę rodaków. Meksykanie zdecydowali nie tylko, kto będzie ich prezydentem - 1 lipca odbyły się także wybory do parlamentu oraz do licznych władz regionalnych i lokalnych. W trakcie kampanii wyborczej, od września, zamordowano co najmniej 133 osoby, w tym kandydatów, pracowników partii i dziennikarzy.

