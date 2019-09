Pence chce warunków brexitu chroniących stabilność Irlandii





- Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami w Irlandii i Wielkiej Brytanii, aby wspierać plan brexitu, który zachęca do stabilności i zachowuje silne podstawy uzgodnione w porozumieniu wielkopiątkowym - oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, który w poniedziałek przybył z dwudniową wizytą do Irlandii.

Proponowana klauzula w traktacie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, mająca na celu ochronę otwartej granicy między Irlandią a Irlandią Północną, stała się kluczowym punktem w staraniach o uzgodnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii z dniem 31 października.

Backstop to "polisa ubezpieczeniowa", która ma zagwarantować, że nie będzie twardej granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną.

Rozwiązanie to miałoby zostać uruchomione tylko w przypadku, gdyby nie doszło do zawarcia umowy dotyczącej przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią, rozwiązującej problem granicy.

Brytyjski premier przeciwny backstopowi

Boris Johnson chce usunięcia klauzuli mówiącej o backstopie, ponieważ już w dzień po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podlegałaby ona unijnym przepisom, ale rząd Irlandii twierdzi, że mogłoby się to stać tylko wtedy, gdyby otwartą granicę gwarantował jakiś uzgodniony mechanizm alternatywny.



- Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami w Irlandii i Wielkiej Brytanii, aby wspierać plan brexitu, który zachęca do stabilności i zachowuje silne podstawy uzgodnione w porozumieniu wielkopiątkowym - powiedział Pence dziennikarzom po przyjeździe do Irlandii.

- Rozumiemy, że są to złożone problemy - dodał Pence po przylocie na lotnisko Shannon.

Pence spotka się z Johnsonem

W czwartek Pence ma odwiedzić Londyn i spotkać się z Johnsonem, którego amerykański prezydent Donald Trump chwalił w zeszłym tygodniu jako "dokładnie to, na co czekała Wielka Brytania".

Wiceprezydent USA wyraził nadzieję, że rozmowy na ten temat z rządem irlandzkim sprawią, iż Waszyngton będzie "jeszcze lepiej przygotowany do odegrania konstruktywnej roli w zapewnieniu, aby - kiedy już dojdzie do brexitu - odzwierciedlało to stabilny i unikatowy charakter stosunków między Wielką Brytanią a Irlandią".

Niepokój na zielonej wyspie

Porozumienie wielkopiątkowe zakończyło trwający od końca lat 60. XX wieku konflikt między protestancką większością Irlandii Północnej, chcącą pozostania pod zwierzchnictwem Londynu, a katolicką mniejszością walczącą o zjednoczenie Irlandii.

Zniosło ono całą fizyczną infrastrukturę graniczną miedzy należącą do Unii Irlandią a brytyjską prowincją Irlandii Północnej, gwarantując swobodny przepływ ludzi i towarów w obie strony.



W zeszłym miesiącu przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi powiedziała, że nie ma szans, aby Kongres zgodził się na porozumienie handlowe z Wielką Brytanią, gdyby jej wyjście z Unii Europejskiej miało podważyć przełomowe porozumienie pokojowe z Wielkiego Piątku 1998 roku.

