Wiceprezydent Pence: postawa Polaków w czasie II wojny światowej zawsze będzie inspirowała USA

Uczestnictwo w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Polsce było zaszczytem - napisał w mediach społecznościowych wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który w ostatni weekend przyleciał do Warszawy.

Mike Pence napisał w czwartek po południu na Twitterze, że "zaszczytem" było dla niego reprezentowanie prezydenta Donalda Trumpa na czele amerykańskiej delegacji w trakcie dwudniowej wizyty nad Wisłą 1-2 września.

80. ROCZNICA WYBUCHU II WŚ. RAPORT TVN24.PL

Wiceprezydent USA przypomniał w swoim wpisie, że uczestniczył tam w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"(Postawa - red.) narodu polskiego w tamtych mrocznych czasach zawsze będzie inspiracją dla Stanów Zjednoczonych" - dodał Mike Pence, odnosząc się do walki Polaków z okupacją w czasie wojny.







It was an honor to attend the ceremony commemorating the 80th Anniversary of World War II in Poland on behalf of President @realDonaldTrump this past weekend in Poland. The US will always be inspired by the Polish people during those dark times. https://t.co/bunBv41atL — Vice President Mike Pence (@VP) 5 września 2019





Mike Pence w Polsce

Wiceprezydent USA: Polska jest ojczyzną bohaterów. Nikt nie walczył z większą odwagą Nigdy nie... czytaj dalej »

Odwagę polskich obywateli Mike Pence podkreślał też w swoim przemówieniu, wygłoszonym 1 września na placu Piłsudskiego w Warszawie.

- Nigdy nie pozwoliliście się owładnąć rozpaczy, nigdy nie wyrzekliście się swojej tysiącletniej historii. Wasze światło lśniło w mroku, zaś mrok światła nie pokonał - mówił wtedy do zebranych.

- Historia Polski jest historią narodu, który nigdy nie utracił nadziei, który nigdy nie dał się złamać, który nigdy nie zapomniał, czym jest. Dzisiaj, w samym sercu Warszawy, stając tutaj przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zebraliśmy się, aby dać świadectwo odwadze ludzi wielkich, duchowi wielkiego narodu i głębokiej, trwałej sile wielkiej cywilizacji - mówił w Warszawie.

PRZEMÓWIENIE WICEPREZYDENTA USA W WARSZAWIE