"Odłóż telewizor". Tłumaczył, że kupił dom i się wprowadza, policja wzięła go za włamywacza

22.03 | Mężczyzna, który wprowadzał się do nowego domu w stanie Kansas został wzięty za włamywacza. Nocą policjanci zauważyli, że ktoś niesie telewizor z furgonetki zaparkowanej na posesji. Najpierw mierzyli do podejrzanego, później skuli go kajdankami, żeby ostatecznie przeprosić. Karle Robinson okazał się właścicielem domu.

