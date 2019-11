Spadł wprost pod nadjeżdżający pociąg. Ratunek nadszedł w ostatniej chwili

Nagranie zarejestrowane przez kamery na stacji kolejowej jest dramatyczne. Widać na nim, jak mężczyzna spada z peronu na tory, wprost pod nadjeżdżający pociąg. Na szczęście w ostatniej chwili sprzed rozpędzonej maszyny wyciągnął go pracownik linii przewozowej.

Do zdarzenia doszło w Oakland w Kalifornii, w USA. Pasażer, który najprawdopodobniej rozmawiał przez telefon, zbliżył się do krawędzi peronu. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł na tory, wprost pod nadjeżdżający pociąg. Wtedy na ratunek rzucił mu się pracownik linii przewozowej. Chwycił pasażera i dosłownie w ostatniej chwili wciągnął z powrotem na peron.

"Właśnie po to jestem. Na tym polega moja praca"

Jak później tłumaczył, nie zrobił nic wielkiego, tylko to, co należało zrobić.

- Odszedł na bok, stracił równowagę. Wiedział, że już spadnie. Szczęśliwie szybko chwyciłem go i udało mi się go wciągnąć na peron. Właśnie po to jestem. Na tym polega moja praca - mówił po całym zdarzeniu John O'Connor, pracownik komunikacji miejskiej w Oakland.

Na amatorskim nagraniu wykonanym po całym zdarzeniu widać, jak pasażerowie na peronie biją brawo pracownikowi, a ten obejmuje uratowanego mężczyznę. - Dobra robota, stary - mówi ktoś spoza kadru.