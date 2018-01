Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała w środę kraje Unii Europejskiej do ściślejszej współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej, potrzebnej w obliczu toczących się konfliktów globalnych i zbliżającego się brexitu, oraz zaapelowała o odrzucenie izolacjonizmu i protekcjonizmu.

- Musimy wziąć nasz los bardziej we własne ręce. Jednolita europejska polityka zagraniczna nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta - oświadczyła Merkel podczas trwającego od wtorku Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Prawicowy populizm i narodowy egoizm

Wspólny front w polityce zagranicznej jest potrzebny zwłaszcza w obliczu faktu, że wiele globalnych konfliktów rozgrywa się "przed naszymi drzwiami" - powiedziała Merkel, podając za przykład konflikt w Syrii, w rozwiązaniu którego UE nie odgrywa praktycznie żadnej roli.

Również wyjście z UE Wielkiej Brytanii podkreśla potrzebę "jednego głosu" UE na forum globalnym, "jeśli Europejczycy mają być traktowani poważnie".

UE ubolewa z powodu decyzji Wielkiej Brytanii o brexicie i jest otwarta "na każdą formę współpracy", ale nie zgodzi się na oddzielenie dostępu do jednolitego rynku od swobody przepływu osób. "Nie możemy tutaj iść na żadne kompromisy" - powiedziała kanclerz.

Niemcy są zwolennikiem współpracy między narodami w rozwiązywaniu światowych problemów i chcą w tym procesie uczestniczyć - zadeklarowała Merkel, dodając, że na świecie jest obecnie zbyt wiele "narodowych egoizmów".

- Uważamy, że izolacjonizm nie poprowadzi nas naprzód. Uważamy, że musimy współpracować oraz że protekcjonizm nie jest właściwą odpowiedzią - powiedziała.

Kanclerz odniosła się też do fali "prawicowego populizmu" w Europie, nazywając go społeczną "trucizną" wywołaną nierozwiązanymi problemami, której rozwój rząd niemiecki próbuje trzymać pod kontrolą. Jak powiedziała, ideologia przypadła niektórym Niemcom do gustu po raz pierwszy w związku z kryzysem finansowym w Grecji, a następnie w związku z napływem migrantów w 2015 roku.

Wyraziła też nadzieję, że poparcie dla populistycznych partii nie będzie dalej rosnąć oraz ostrzegła przed uogólnieniami w debacie politycznej. Uprzedzenia, np. na tle religijnym, są zdaniem Merkel "furtką dla prawicowego populizmu".

Odnosząc się do reformy systemu podatkowego w USA, Merkel powiedziała, że Europa nie powinna narzekać, lecz raczej reagować własnymi reformami, żeby utrzymać konkurencyjność. W tym kontekście wspomniała wspólne z Francją próby stworzenia wspólnego reżimu podatkowego dla firm.

Wystąpienie kanclerz miało miejsce przed przybyciem na forum prezydenta USA Donalda Trumpa, które zaplanowane jest na piątek.