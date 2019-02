Możliwe opóźnienie brexitu. "Nie będziemy się sprzeciwiać"





»

Niemcy i Francja nie będą się sprzeciwiać nieznacznemu przesunięciu brexitu - oświadczyła kanclerz Niemiec Angela Merkel w środę na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu.

- Jeśli Wielka Brytania potrzebuje trochę więcej czasu, to nie będziemy się sprzeciwiać - stwierdziła szefowa niemieckiego rządu. Zastrzegła jednocześnie, że Berlin i Paryż uznają ważność wynegocjowanej umowy w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Merkel poinformowała, że rozmawiał na ten temat z brytyjską premier Theresą May w kuluarach szczytu UE-Liga Państw Arabskich na początku tygodnia w egipskim Szarm el-Szejk. Zaznaczyła, że wszyscy dążą do uporządkowanego brexitu. - Ubolewamy nad tym krokiem, ale taka jest rzeczywistość. Musimy teraz znaleźć dobre rozwiązanie - powiedziała.



Macron dodał: "Nadszedł czas, żeby Brytyjczycy podjęli decyzję. Jesteśmy zgodni, że umowa nie może być jeszcze raz negocjowana, nawet jeśli potrzebują więcej czasu".

Droga do opóźnienia brexitu

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Wielka Brytania powinna opuścić Wspólnotę o północy z 29 na 30 marca.

Premier May zapowiedziała jednak we wtorek, że w razie porażki jej projektu umowy wyjścia z UE w zaplanowanym na 13 marca głosowaniu w Izbie Gmin posłowie otrzymają prawo wyboru pomiędzy brexitem bez umowy lub opóźnieniem opuszczenia Wspólnoty. Brytyjskie opóźnienie i polski problem. "Konieczne jest pilne uregulowanie tej kwestii" Trzy scenariusze... czytaj dalej »

May stanowczo podkreśliła przy tym, że "nie chce przedłużenia procedury artykułu 50", a rząd i posłowie "powinni być absolutnie skupieni na tym, aby doprowadzić do brexitu na mocy porozumienia w dniu 29 marca".



Szefowa rządu tłumaczyła, że ewentualny wniosek zakładałby jedynie "krótkie, ograniczone czasowo" wydłużenie procesu wyjścia z UE; ostrzegła, że gdyby brexit był opóźniony do lipca lub dłużej, to Wielka Brytania musiałaby wziąć udział w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. May zapytała: "Jaki sygnał wysłałoby to do ponad 17 milionów ludzi, którzy zagłosowali za wyjściem z UE?".



May wyjaśniła też, że zmiana terminu opuszczenia Wspólnoty nie przybliża Wielkiej Brytanii do porozumienia ani nie wyklucza chaotycznego brexitu, lecz jedynie odkłada w czasie moment kluczowej decyzji.

Źródło: Maciej Zieliński / PAP Możliwe scenariusze brexitu