Merkel: czasy, kiedy mogliśmy polegać na tym, że USA nas ochronią, minęły

Czas, by Europa wzięła "swój los we własne ręce" - powiedziała w czwartek Angela Merkel, tłumacząc, że Stary Kontynent nie powinien liczyć na ochronę, którą USA w ostatnim stuleci gwarantowało Europejczykom w każdej sytuacji - pisze agencja AFP.

Odsieczy zza Odry na razie nie będzie. Niemcy nie chcą się szykować do wojny Wszystkie okręty... czytaj dalej » - Czasy, kiedy mogliśmy po prostu polegać na tym, że Stany Zjednoczone nas ochronią, już minęły. Europa musi wziąć swój los we własne ręce, to nasze wyzwanie na przyszłość - powiedziała Merkel w Akwizgranie, wygłaszając laudację na cześć prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który otrzymał nagrodę Karola Wielkiego za zasługi dla integracji europejskiej.

Europa "projektem przyszłościowym"

Według niemieckiej agencji dpa, słowa kanclerz o wzięciu przez Europę swego losu we własne ręce miały związek także z wycofaniem się przez USA z porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Niemiecka kanclerz podkreśliła - jak relacjonuje dpa - że historyczna odpowiedzialność polega na tym, "by Europę trwale ustanowić jako pozytywny projekt przyszłościowy".

Piloci śmigłowców Bundeswehry tracą licencje, bo nie mogą trenować W ubiegłym roku... czytaj dalej »

Merkel wzywa do dofinansowania armii

W środę w Berlinie kanclerz Niemiec mówiła z kolei, że Bundeswehra musi zostać dofinansowana i czas, by w niemieckim budżecie znalazły się pieniądze na wojsko. W armii brakuje pieniędzy "w każdym kącie" - powiedziała.

Dodała, że Berlin chce osiągnąć cel przedstawiony przez NATO na szczycie organizacji w Walii w 2014 roku, gdy wszystkie państwa sojusznicze zgodziły się, by podnieść ich wydatki na obronność do wysokości 2 procent PKB.

Przeciwni większym wydatkom na wojsko są socjaldemokraci, którzy jesienią stworzyli z chrześcijańską demokracją kolejną koalicję parlamentarną i rząd.