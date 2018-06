Melania przeciwko polityce Trumpa, "rozdzielaniu dzieci i ich rodzin"

Melania Trump jest przeciwna rozdzielaniu dzieci i ich rodzin - oświadczyła rzeczniczka prasowa pierwszej damy, Stephanie Grisham. To komentarz w związku z budzącą kontrowersje polityką imigracyjną Donalda Trumpa, polegającą na separacji rodzin, które nielegalnie dostały się na terytorium USA.

- Pani Trump ma nadzieję, że obie strony [Republikanie i Demokraci - przyp. red.] zdołają wreszcie połączyć siły, aby doprowadzić do pomyślnej reformy imigracyjnej - stwierdziła Grisham.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia, według których w Teksasie dzieci migrantów odseparowane od swoich rodziców były przetrzymywane w specjalnych klatkach. W jednej z nich miało znajdować się nawet 20 dzieci - napisał brytyjski dziennik "Guardian".

"Nieodpowiedzialne i nieproduktywne"

Sekretarz Trumpa do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Kirstjen Neilsen uznała te informacje za nieprawdziwe i skrytykowała za ich rozpowszechnianie zarówno polityków, jak i media.

"To jest nieodpowiedzialne i nieproduktywne. Tak jak mówiłam wiele razy, jeżeli ubiegasz się o azyl dla swojej rodziny, nie ma powodu, aby łamać prawo i nielegalnie przekraczać granicę" - skomentowała Nielsen we wpisie w portalu społecznościowym.



This misreporting by Members, press & advocacy groups must stop. It is irresponsible and unproductive. As I have said many times before, if you are seeking asylum for your family, there is no reason to break the law and illegally cross between ports of entry. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 17 czerwca 2018

"DHS [Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych - przyp. red.] bardzo poważnie traktuje swój obowiązek ochrony nieletnich w naszych tymczasowych aresztach przed gangami, handlarzami, przestępcami i wszelkiego rodzaju nadużyciami. Kontynuujemy politykę poprzednich administracji, a dzieci rozdzielamy tylko wtedy, gdy są one w niebezpieczeństwie, nie istnieje relacja opiekuńcza między członkami rodziny lub jeśli dorosły złamał prawo" - tłumaczyła Nielsen.

"Zero tolerancji"

W rezultacie setki dzieci znajdują się obecnie w specjalnych ośrodkach, gdzie są oddzielane od swoich rodziców. Polityka ta jest szeroko krytykowana przez obrońców praw człowieka, którzy określają ją jako "bezprecedensową" - pisze BBC.

Według danych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA od ogłoszenia przez prokuratora generalnego Jeffa Sessions’a polityki "zera tolerancji", prawie dwa tysiące dzieci zostało odseparowanych od swoich rodzin.

"Jest okrutna i łamie mi serce"

Politykę imigracyjną Waszyngtonu krytykuje nie tylko opozycja, ale sami republikanie. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała żona byłego republikańskiego prezydenta Georga W. Busha.

"Polityka zera tolerancji jest okrutna. I łamie mi serce" - napisała była pierwsza dama na łamach "Washington Post". "Nasz rząd nie powinien mieć w interesie umieszczania dzieci w magazynach wewnątrz pudeł lub planować umieszczanie ich w namiotach na pustyni" - apelowała Laura Bush.

Porównała te działania do prowadzonych przez Amerykanów w czasie II wojny światowej obozów internowania dla Japończyków, które - jak dodała była pierwsza dama - "uważane są obecnie za jeden z najbardziej haniebnych epizodów w historii USA".