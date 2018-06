Melania Trump pokazała się mediom. "Przeszła przez małe niedogodności"

Melania Trump oficjalnie pokazała się mediom po 27 dniach nieobecności. 14 maja pierwsza dama trafiła do szpitala. W środę towarzyszyła Donaldowi Trumpowi w spotkaniu dotyczącym sezonu huraganowego. Prezydent USA podziękował jej i zapewnił, że jego żona "ma się świetnie", chociaż "przeszła przez małe niedogodności".

Melania Trump po raz ostatni była widziana publicznie 10 maja. Cztery dni później Biały Dom poinformował, że trafiła do szpitala, gdzie przeszła nieskomplikowaną operację nerek w waszyngtońskim szpitalu Walter Reed National Military Medical Center.

Zabieg chirurgiczny został przeprowadzony w związku z niegroźną dysfunkcją nerki i, jak zapewniła jej rzeczniczka Stephanie Grisham, przebiegł bez komplikacji. 19 maja Melania opuściła szpital i wróciła do Białego Domu, jednak nie pokazywała się publicznie.

Melania na spotkaniu w sprawie huraganów

W środę Melania Trump po raz pierwszy pokazała się mediom. Krótko przed godziną 14 pojawiła się u boku męża przed Białym Domem. Prezydencka para w kolumnie samochodów odjechała sprzed budynku.

Oboje wzięli później udział w posiedzeniu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) w Waszyngtonie, gdzie omawiali stan przygotowania przed sezonem huraganowym, który zaczął się umownie 1 czerwca.

CNN zauważa, że Melania Trump była ubrana w brązowy trencz przewiązany w pasie oraz wysokie szpilki.

W czasie posiedzenia kryzysowego Melania siedziała przy ogromnym stole konferencyjnym obok męża.

- Oczywiście musimy zacząć od naszej pierwszej damy, Melanii. Dziękuję ci, Melanio. Ona ma się świetnie - powiedział Trump tuż po rozpoczęciu posiedzenia. - Jesteśmy bardzo z niej dumni, wspaniale się spisuje jako pierwsza dama. Ludzie cię kochają. Ludzie tego kraju cię kochają - powtórzył.

I dodał: - Przeszła przez małe niedogodności, ale ma się świetnie.

Wcześniej w środę prezydent na Twitterze spekulacje dotyczące długiej nieobecności swojej żony nazwał "fake newsami".

"Fake newsy są tak nieuczciwe i złośliwe wobec mojej żony i naszej wspaniałej pierwszej damy, Melanii. W czasie jej rekonwalescencji po operacji media donosiły o wszystkim od niemal jej śmierci, przez operację plastyczną, aż po opuszczenie Białego Domu (i mnie) dla Nowego Jorku albo Wirginii. Wszystko to nieprawda. Ona ma się bardzo dobrze!" - napisał na Twitterze.



The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 czerwca 2018





Spotkanie z żołnierzami

Środowa narada to pierwszy raz, kiedy Melania Trump pojawiła się publicznie mediom.

W poniedziałek, wróciła do pełnienia obowiązków pierwszej damy i w towarzystwie prezydenta Donalda Trumpa wzięła udział w przyjęciu w Białym Domu na cześć rodzin amerykańskich żołnierzy. Przyjęcie nie było dostępne dla mediów, ale jedna z uczestniczek spotkania podzieliła się nagraniem z agencją Reutera.

Po uroczystości, na Twitterze pierwszej damy pojawiły się zdjęcia. "Dzisiaj prezydent i ja mieliśmy zaszczyt oddać hołd poległym żołnierzom" - napisała na Twitterze. Podziękowała rodzinom żołnierzy, którzy zginęli na misjach, za udział w uroczystościach i pamięć.



Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) 5 czerwca 2018 Długa nieobecność, masa spekulacji W niedzielę, rzeczniczka pierwszej damy poinformowała, że pierwsza dama nie będzie towarzyszyła prezydentowi podczas szczytu G7 w Kanadzie 8-9 czerwca i podczas spotkania na szczycie USA - Korea Północna 12 czerwca w Singapurze. Wzmogło to spekulacje w amerykańskich mediach na temat przyczyny tak długiej nieobecności żony prezydenta USA w życiu publicznym. Niektóre media doszukiwały się poważnych problemów zdrowotnych pierwszej damy, inne - kłopotów w jej życiu małżeńskim. - Pani Trump zawsze była silną i niezależną kobietą, dla której najważniejsze są rodzina i jej zdrowie. I nie zmieni tego wściekłość dziennikarzy - oświadczyła w poniedziałek Stephanie Grisham. Melania ma 48 lat i jest trzecią żoną 71-letniego Donalda Trumpa. Para ma syna, 12-letniego Barrona.