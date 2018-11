Meksykańska armia walczy z kartelami. Trybunał: to niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny Meksyku uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą prawo formalizujące wykorzystanie armii do walki z kartelami narkotykowymi. Wojsko w Meksyku używane jest do takich zadań od ponad dekady. Postrzega się je jako jedyne zdolne do walki z gangami.

Informację podał w piątek anglojęzyczny portal Deutsche Welle.

Wojsko kontra kartele

Rusza proces "El Chapo". W Nowym Jorku specjalne środki bezpieczeństwa Przed sądem... czytaj dalej » Choć rozmieszczanie żołnierzy na ulicach w celu walki z kartelami narkotykowymi było stosowane w Meksyku od 2006 roku, dopiero w roku ubiegłym zostało sformalizowane. W czwartek meksykański Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że ustawa - którą po podpisaniu skierował do tego organu prezydent Enrique Pena Nieto - jest niezgodna z ustawą zasadniczą.



Trybunał orzekł, że meksykański Kongres nie ma uprawnień do decydowania o "bezpieczeństwie krajowym", a o użyciu wojska może decydować jedynie władza wykonawcza.



Dzień przed wydaniem wyroku Alfonso Durazo - który ma być ministrem ds. bezpieczeństwa w rządzie meksykańskiego prezydenta elekta Andresa Manuela Lopeza Obradora (urząd obejmie 1 grudnia) - mówił, że "nie ma możliwości" wycofania wojska z walki z przestępczością zorganizowaną, ponieważ jest ono solidniejsze niż policja i ma większe możliwości.



Przypomniał, że rząd zaproponuje utworzenie Gwardii Narodowej, która w połowie sześcioletniej kadencji Lopeza Obradora miałaby przejąć tę rolę armii. Formacja składałaby się z około 50 tys. ludzi wywodzących się z wojska i policji. "Wszystkie kobiety są regularnie gwałcone. Mężczyźni często zabijani". Tak działają "kojoty" Nazywani są... czytaj dalej »

Głosy krytyki

Odrzucone w czwartek przez TK prawo krytykowane było przez organizacje broniące praw człowieka, które przestrzegały, że doprowadzi ono do jeszcze większych nadużyć, o które już oskarża się żołnierzy.



Sytuacja w ogarniętym przemocą w związku z walkami karteli narkotykowych Meksyku wciąż się pogarsza. W ubiegłym roku w kraju odnotowano ponad 25,3 tys. zabójstw, co było najwyższą liczbą od lat. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku bieżącego liczba morderstw wzrosła o 18 proc. w porównaniu do takiego samego okresu roku ubiegłego. Prognozy wskazują, że w 2018 roku padnie kolejny rekord.